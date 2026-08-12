Se sofre de fascite plantar, estas palmilhas da Amazon podem tornar cada passo mais confortável

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"Uma maravilha no descanso desde o primeiro dia": As cápsulas de magnésio mais vendidas têm desconto na Amazon

Quem sofre de fascite plantar sabe que uma simples caminhada ou um dia passado de pé pode ser suficiente para deixar os pés desconfortáveis. A dor, muitas vezes sentida sobretudo na zona do calcanhar, pode tornar tarefas tão comuns como andar, trabalhar ou fazer compras bem menos agradáveis. É precisamente para dar mais apoio e amortecimento ao pé que foram pensadas estas palmilhas ortopédicas da PCSsole, que se encontram atualmente entre as mais procuradas na Amazon. Custam cerca de 22 euros, têm uma classificação média de 4,4 estrelas e já somam mais de 7.000 avaliações.

As palmilhas são compostas por várias camadas de materiais, incluindo espuma viscoelástica, que se adapta ao formato do pé e ajuda a tornar o calçado mais confortável. Podem ser utilizadas em diferentes tipos de calçado, desde sapatilhas a botas, e recortadas para um ajuste mais adequado.

Outro ponto interessante é a variedade de tamanhos. Estão disponíveis desde EU 35-36 até EU 48-49, com diferentes comprimentos. Há também diferentes opções de cor, embora, neste caso, a escolha tenha mais a ver com preferência pessoal do que com a funcionalidade das palmilhas.

A popularidade na Amazon ajuda a explicar o interesse neste modelo. Além das mais de 7.000 avaliações e das 4,4 estrelas, estas palmilhas tiveram mais de 50 compras no último mês. Para quem procura uma forma acessível de acrescentar apoio e amortecimento ao calçado, sobretudo quando existe desconforto associado à fascite plantar, podem ser uma opção a considerar.

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