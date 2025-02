O que precisava de saber: estas 8 frutas ajudam a aliviar as dores menstruais

As dores menstruais são sempre um incómodo e, muitas vezes, obrigam a recorrer a medicamentos ou a botijas de água quente para conseguir algum alívio. Mas, a alimentação também é essencial para ajudar nesta fase de cólicas.

Algumas frutas, ricas em vitaminas, minerais e antioxidantes, ajudam a relaxar os músculos, a reduzir a inflamação e a diminuir o inchaço. O site Health Shots indicou as oito melhores opções para incluir nesta fase do mês.

1. Banana

As bananas têm boro, um mineral que ajuda a diminuir a intensidade e a duração da dor menstrual segundo indica um estudo publicado na Complementary Therapies in Clinical Practice em 2015. Além disso, são ricas em potássio e vitamina B6, o que ajuda a relaxar os músculos uterinos, reduzir o inchaço e equilibrar as mudanças de humor. Durante o período menstrual, coma uma banana média por dia, simples, em batidos ou adicionada à aveia.

2. Ananás

Este fruto doce contém uma enzima com propriedades anti-inflamatórias que ajuda a relaxar os músculos e aliviar a dor. O ideal é consumir uma chávena (150g) de ananás fresco por dia, recomenda o mesmo site. Pode comê-lo ao natural, em sumos ou grelhado para uma opção mais reconfortante.

3. Melancia

É excelente para reduzir o inchaço e aliviar dores musculares. De acordo com um estudo publicado no International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences em 2020, o magnésio pode aliviar significativamente os sintomas da dismenorreia, incluindo as cólicas. Consuma 1 a 2 chávenas de melancia fresca por dia, simples ou misturada com hortelã e limão para uma bebida refrescante.

4. Laranja

Carregadas de vitamina C, cálcio e magnésio, as laranjas ajudam a reduzir espasmos musculares e a melhorar o humor. Durante o período, coma 1 a 2 laranjas médias por dia, beba um copo (200ml) de sumo natural ou adicione rodelas de laranja às saladas.

5. Papaia

A papaia é rica em papaína, uma enzima que ajuda a relaxar as contrações musculares, e em vitamina A, que contribui para o equilíbrio hormonal. O consumo diário de uma chávena (150g) de papaia madura pode fazer toda a diferença no alívio das cólicas menstruais.

6. Frutos vermelhos

Morangos, mirtilos e framboesas são ricos em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios que ajudam a reduzir a inflamação e a dor menstrual. Opte por consumir uma chávena de frutos vermelhos por dia, simples, com iogurte, aveia ou em batidos.

7. Abacate

O abacate é uma excelente fonte de gorduras saudáveis, magnésio e potássio, nutrientes essenciais para relaxar os músculos, reduzir o inchaço e aliviar a dor. Coma metade de um abacate por dia, ao natural, esmagado em torradas ou em saladas.

8. Maçã

Rica em fibras, a maçã auxilia na digestão e reduz o inchaço. Além disso, tem propriedades anti-inflamatórias que ajudam a aliviar as dores menstruais. Coma uma maçã média por dia, simples ou fatiada em saladas para um snack saudável.