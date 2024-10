É o fim das dores musculares! Este é o electroestimulador mais vendido da Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Cervical? Lombar? Este aparelho promete acabar com as suas dores de vez

Quem nunca sentiu aquela tensão persistente no pescoço depois de um longo dia no computador? Ou as dores lombares que aparecem sem avisar? As dores musculares fazem parte da vida moderna - seja pelo sedentarismo, má postura ou excesso de exercício. Entre consultas de fisioterapia e massagens, sentimos a necessidade de encontrar um produto que nos ajudasse no conforto da nossa casa e que acabasse com estas dores de vez.

E foi assim que descobrimos a electroestimulação para nos ajudar com o nosso bem-estar diário. O electroestimulador TESMED TE-880R Plus destacou-se no mercado ao reunir num só aparelho as principais técnicas usadas em clínica: desde o TENS, famoso por aliviar dores, até ao EMS, conhecido por fortalecer a musculatura e prevenir lesões futuras.

Como funciona ?

Basta colocar os elétrodos (são oito no total) nas zonas do corpo que se pretende tratar e escolher um dos programas disponíveis: TENS para alívio da dor, EMS para tonificação muscular ou massagem para relaxamento. O ecrã LCD permite visualizar facilmente onde colocar os elétrodos e ajustar a intensidade - são 40 níveis diferentes para cada necessidade.

O aparelho permite trabalhar duas zonas do corpo em simultâneo, o que significa menos tempo de utilização e mais resultados. Os programas personalizáveis são outro destaque: pode criar as suas próprias sequências ajustando a frequência e intensidade.

O que dizem os utilizadores?

Com uma classificação média de 4,4 estrelas em mais de 3.300 avaliações, os comentários que os consumidores deixaram são excelentes: "Desde a segunda aplicação que notei resultados no alívio das dores cervicais", partilha um cliente. "A potência é surpreendente, raramente preciso de passar do nível 15 de intensidade", revela outro. "É tão eficaz como aparelhos que custam quatro vezes mais", garante um terceiro comprador que já experimentou várias marcas.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.