Porque anda toda a gente a colocar papel de alumínio nos braços? Técnica já ficou viral

Aliviar as dores músculares e articulares é sempre um processo que demora algum tempo na recuperação. No entanto, descobrimos um truque que está viral nas redes sociais e que ajuda na solução do problema: usar papel de alumínio.

Embora seja mais conhecido por conservar alimentos, tem surgido em várias publicações como parte de um truque caseiro para aliviar as dores ao envolver o braço (ou outra zona do corpo) com alumínio durante a noite.

A aplicação é fácil. Basta cortar uma folha de papel de alumínio, colocá-la sobre a área com dor (braço, perna ou costas, por exemplo) e manter alguma pressão leve. Segundo indica o site Los Andes, muitas pessoas optam por deixá-lo actuar durante a noite. A função principal deste método é reter o calor natural do corpo, promovendo o relaxamento muscular e o alívio das dores.

Outra aplicação comum consiste em envolver os pés com papel de alumínio durante cerca de 30 minutos. Este truque é especialmente utilizado por pessoas que passam muitas horas de pé ou usam calçado desconfortável, ajudando a reduzir a sensação de cansaço e a melhorar a circulação.