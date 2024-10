Esta fruta rica em colagénio é anti-inflamatória e fortalece a lombar

As 12 frutas que devem compor a sua fruteira

Quer seja por causa da idade ou da má postura diária, há muita gente que sofre de dores nas costas. Este problema comum pode ser tratado de diversas formas, no entanto, hoje falamos de como uma fruta em particular pode ajudar a desinflamar e diminuir as dores na lombar.

Esta fruta é uma das mais consumidas no mundo inteiro e ainda bem. É que o seu perfil nutricional faz com que tenha vários benefícios para o corpo humano. Além disso, promove a produção de endorfinas, hormonas responsáveis pela felicidade.

De acordo com o El Cronista, o kiwi é a fruta que tem mesmo de incluir na sua dieta alimentar. É que esta fruta tem vários benefícios para acalmar as dores em diversas zonas do corpo. Mas vamos focar nas costas.

O kiwi tem propriedades anti-inflamatórias que ajuda a reduzir o desconforto na lombar. Além disso, apoia a produção de colagénio, uma proteína que ajuda a dar força aos tecidos conectores nos discos das vértebras, além de ser muito boa para a pele.

De destacar ainda que o kiwi é rico em antioxidantes, o que ajuda a evitar os danos celulares e a diminuir o desconforto associado à idade.

Além de ajudar a diminuir as dores nas costas, os kiwis têm vários benefícios para o corpo, com a vantagem acrescida de terem poucas calorias (apenas 61 kcal por 100 gramas). Promovem a saúde intestinal graças ao elevado nível de fibra; fortalecem o sistema imunológico, ajudando a manter gripes afastadas; controlam o colesterol; regulam a pressão arterial; e até melhoram o sono.

