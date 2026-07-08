Sem ar condicionado, truque do congelador vai fazer com que consiga dormir em noites quentes
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Há um truque simples que pode ajudar a tornar a hora de deitar mais confortável
Os dias de muito calor e de sol intenso deixam as casas mais quentes. Muitas vezes, mesmo quando a temperatura desce no exterior, o calor mantém-se dentro de casa. Como consequência, adormecer pode tornar-se uma tarefa difícil, sobretudo para quem não tem o ar condicionado ou a ventoinha ligados.
Para quem não dispõe de equipamentos que ajudem a arrefecer a casa, ou prefere evitá-los para não aumentar a fatura da eletricidade, pode parecer que a única solução é suportar o calor durante a noite. No entanto, há um truque simples que pode ajudar a tornar a hora de deitar mais confortável, sem pesar na carteira, explica o HuffPost espanhol. O segredo está no congelador.
Apesar da enorme quantidade de conselhos que circulam na Internet, esta sugestão destaca-se pela simplicidade. Antes de a pôr em prática, poderá ser conveniente limpar bem o congelador para evitar que os tecidos absorvam odores dos alimentos. Depois, basta colocar os lençóis e as fronhas da almofada no congelador antes de ir para a cama.
À primeira vista, a ideia pode parecer estranha e é natural pensar que a roupa de cama ficará rígida e desconfortável. No entanto, isso não acontece, uma vez que os tecidos não contêm humidade suficiente para congelarem.
A recomendação é colocar os lençóis e as fronhas no congelador cerca de duas horas antes de se deitar, para que fiquem agradavelmente frescos e proporcionem uma sensação de maior conforto.
Se receia colocar a roupa de cama em contacto com os alimentos, existem duas soluções simples: guardar os lençóis e as fronhas dentro de um saco de plástico antes de os colocar no congelador ou utilizar uma prateleira ou gaveta vazia, devidamente limpa, exclusivamente para esse efeito.