Facebook Instagram
Pets

Dormir com o cão ou gato na cama? Isto diz muito sobre a sua personalidade

Este hábito pode dizer bastante sobre a forma como cada pessoa vive as relações, encara a segurança, a responsabilidade e até como lida com a ansiedade ou a solidão
IOL
Hoje às 11:42
Cadela que ficou presa em cheias foi localizada com vida graças a GPS que todos os tutores de cães deviam ter

Existem, em geral, dois tipos de tutores de animais de estimação: os que estabelecem regras rígidas e defendem que cada um deve ter o seu espaço; e aqueles que permitem que o cão ou o gato suba para a cama, ocupe o sofá e até aceite lambidelas. Mas o que pode esta escolha revelar sobre a sua personalidade?

Para muitas pessoas, partilhar a cama com o animal de companhia traz conforto, aquece e faz sentir acompanhado. No entanto, esta opção vai muito além do aconchego físico: pode dizer bastante sobre a forma como cada pessoa vive as relações, encara a segurança, a responsabilidade e até como lida com a ansiedade ou a solidão.

Com base em estudos científicos e na opinião de psicólogos e veterinários, foi possível identificar nove aspetos que este hábito pode revelar sobre a sua personalidade:

1 - Se escolhe dormir com o seu patudo apesar dos potenciais inconvenientes, provavelmente valoriza a proximidade acima do conforto — ou está disposto a sacrificar certas comodidades em nome da companhia.

2 - Se permite que o seu cão ou gato suba para a cama todas as noites, é sinal de que tem um forte sentido de vínculo e apego, e de que a intimidade emocional é essencial para si.

3 - Dormir com o seu animal de companhia mostra que é alguém empático e protetor, que sente necessidade de cuidar e de estar próximo daqueles que ama — incluindo os de quatro patas.

4 - Quem partilha a cama com o cão ou gato tende a ser mais aberto à vulnerabilidade e ao afeto, revelando uma personalidade calorosa e relacional.

5 - A sua decisão também pode indicar que é flexível e adaptável, já que aceita interrupções no sono ou movimentos noturnos em troca da presença reconfortante do animal.

6 - Este hábito pode refletir uma procura por segurança: ter o cão ou gato junto de si transmite-lhe paz e reduz sentimentos de solidão ou ansiedade.

7 - Permitir que o seu amigo de quatro patas durma consigo mostra que o integra como parte da família, tratando-o quase como um igual — o que revela uma forte valorização das relações e da vida partilhada.

8 - Pode ainda revelar que tem uma grande capacidade de responsabilidade, pois para manter este hábito precisa de garantir cuidados de saúde, higiene e bem-estar ao seu animal.

9 - Dormir com o seu cão ou gato pode ainda mostrar que prefere dar prioridade a ligações emocionais genuínas em vez de seguir regras sociais mais rígidas sobre espaço e limites.

RELACIONADOS
Cadela que ficou presa em cheias foi localizada com vida graças a GPS que todos os tutores de cães deviam ter
O que significam as explosões de energia nos cães e como devemos lidar?
Coleira nos cães é coisa do passado: este arnês é muito mais confortável
Veterinário alerta: estas 5 raças de cães não são para todos (cuidado)
Mais Vistos
00:03:18
Dois às 10
«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela
tvi
00:02:08
Secret Story
Com o noivo cá fora, Liliana recebe massagem de Fábio
tvi
00:15:18
Dois às 10
Mulher salta da varanda para escapar à violência do marido. As imagens impressionam
tvi
00:06:32
Secret Story
«Quero pousar no ninho...»: Fábio lança 'flirt' a Liliana
tvi
Destaques IOL
Brunch
Neste brunch pode comer o que quiser até às 15h por apenas 17,5 euros. Está a ser a sensação nas redes sociais
Gelados gregos
Chegaram a Portugal os gelados gregos de que tanto falam lá fora (toppings permitem 8 mil combinações!)
Cristina Ferreira
Estas são as calças de Cristina Ferreira que esgotaram numa hora
Dormir com cão
Dormir com o cão ou gato na cama? Isto diz muito sobre a sua personalidade
Mais Lidas
Funcionários Públicos
Vitória para milhares de funcionários públicos. Constitucional coloca em xeque lei que os excluiu da Caixa-Geral de Aposentações
cnn
Loja
Já não precisa de esperar pelas entregas: esta loja em Portugal vende tudo da Amazon, Temu e Shein
Três polícias morreram e dois ficaram gravemente feridos após tiroteio. O atirador foi morto
Benfica
OFICIAL: José Mourinho assina pelo Benfica até 2027
maisfutebol
Maçã
As maçãs que não deves comprar no supermercado pela tua saúde
versa
Tragédia
Mãe sobrevive a violento acidente que matou os três filhos de 6,15 e 17 anos. A tragédia está a comover muitos