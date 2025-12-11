Dormir com o estômago vazio faz mal à saúde? Saiba o que defendem os médicos

Dorme mal? Estes são os 20 alimentos que ajudam a ter uma noite de sono tranquila

Ir para a cama com o estômago vazio pode ser perfeitamente normal e até benéfico (veja-se o que acontece com o jejum intermitente), se a alimentação for adequada durante o dia e se o corpo já tiver digerido os alimentos mais cedo. Esse padrão pode até fazer parte de estratégias como jejum intermitente, e muitas pessoas não têm efeitos negativos ao dormir com fome nessa situação, como se pode ler na Healthline.

Por outro lado, existem exceções. Como explicam os especialistas da Sleep Health Foundation, sentir fome pode fazer com que algumas pessoas tenham dificuldade em adormecer ou levar a despertares durante a noite, porque o estômago vazio pode causar desconforto e distração.

Mas, a verdade é que está provado que comer muito perto da hora de dormir pode interferir com a qualidade do sono: a digestão está ativa quando o corpo deveria estar a desligar-se, o que pode provocar azia, refluxo ou sono menos profundo. Por isso, a maioria dos especialistas recomendam terminar a última refeição pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir, como se pode ler no site da Cleveland Clinic.

Refeições muito tardias ou pesadas podem influenciar negativamente o sono e, em repetidas ocasiões, estar associadas a problemas como ganho de peso e perturbações do metabolismo.