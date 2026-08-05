Quer dormir melhor? Este simples hábito noturno pode fazer mais pela sua saúde do que imagina

Tomar banho antes de dormir pode ser um dos hábitos mais simples para melhorar a qualidade do sono. E não se trata apenas daquela sensação de relaxamento depois de um dia longo: a ciência sugere que um banho morno, feito no momento certo, pode ajudar o corpo a preparar-se naturalmente para adormecer.

A recomendação voltou a ganhar destaque nas redes sociais através de Gustavo Alonge Furtado, um criador de conteúdos digitais dedicado à divulgação de informação sobre saúde e bem-estar, que partilhou com os seus mais de 85 mil seguidores os resultados de uma investigação científica publicada na revista Sleep Medicine Reviews.

Um banho morno pode ajudá-lo a adormecer mais depressa

A base da publicação é uma meta-análise publicada em 2019, que reuniu e analisou vários estudos sobre a relação entre o banho e o sono. Os investigadores concluíram que tomar um banho ou duche morno cerca de uma a duas horas antes de ir para a cama pode reduzir o tempo necessário para adormecer e melhorar a qualidade geral do sono.

Segundo os autores, a temperatura ideal da água situa-se entre os 40 ºC e os 42,5 ºC, sendo este o intervalo em que se observaram os melhores resultados.

Afinal, este método funciona mesmo?

À primeira vista pode parecer estranho pensar que um banho quente ajuda o corpo a dormir melhor. Mas a explicação está na forma como o organismo regula a temperatura corporal.

Quando toma um banho morno, a temperatura da pele aumenta ligeiramente e os vasos sanguíneos dilatam-se, permitindo que mais sangue circule junto à superfície do corpo. Depois de sair da água, esse calor dissipa-se mais rapidamente para o ambiente, fazendo com que a temperatura interna do organismo desça.

É precisamente esta diminuição da temperatura corporal que faz parte do processo natural de preparação para o sono. O cérebro interpreta esse sinal como o momento de iniciar o descanso, favorecendo a libertação de melatonina, a hormona responsável por regular o ciclo do sono.

Na prática, o banho morno ajuda a antecipar um mecanismo que o próprio corpo já realiza todas as noites.

Dormir melhor pode trazer benefícios para a saúde

Apesar de o banho, por si só, não aumente a esperança de vida, dormir bem de forma consistente está associado a inúmeros benefícios para a saúde.

Vários estudos têm demonstrado que um sono de qualidade está relacionado com um menor risco de doenças cardiovasculares, um melhor funcionamento do sistema imunitário, maior capacidade de concentração, melhor equilíbrio emocional e uma redução do risco de mortalidade por diversas causas.

Por isso, o verdadeiro benefício não está no banho em si, mas no facto de este poder contribuir para noites de sono mais reparadoras, que, ao longo dos anos, têm impacto positivo na saúde.

Um pequeno hábito que pode fazer diferença

Se costuma ter dificuldade em adormecer, talvez valha a pena experimentar uma pequena mudança na rotina noturna.

Em vez de tomar banho imediatamente antes de se deitar, os especialistas sugerem fazê-lo entre uma e duas horas antes da hora habitual de dormir. Este intervalo permite que o corpo complete o processo de arrefecimento natural e esteja nas melhores condições para iniciar o sono.

É um gesto simples, acessível e sem custos elevados que, segundo a ciência, pode ajudá-lo a descansar melhor noite após noite.