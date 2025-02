Esta é a hora ideal para ir dormir de acordo com a sua idade

O sono desempenha um papel fundamental na saúde e no bem-estar, e a hora a que se deita pode ter um grande impacto na qualidade de vida.

De acordo com um estudo publicado pelo site Dagens, dormir tarde pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Os investigadores concluíram que quem se deita depois da meia-noite tem uma maior probabilidade de 12% em desenvolver problemas cardíacos em comparação com aqueles que adormecem por volta das 22h.

Os especialistas recomendam que os adultos devem procurar deitar-se entre as 22h e as 23h e dormir entre sete a nove horas por noite. No entanto, reconhecem que nem sempre é fácil manter este horário devido às exigências do dia a dia e às diferenças individuais no estilo de vida.

Quantas horas de sono são necessárias em cada idade?

O estudo também estabelece uma relação entre a idade e o número ideal de horas de sono para garantir uma vida saudável. As recomendações são baseadas na opinião de vários especialistas, incluindo psicólogos, pediatras e psiquiatras: