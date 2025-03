De lado, de barriga para cima ou para baixo? Só uma destas posições a dormir é saudável

Da Primark à Zara: diga adeus aos casacos e dê as boas-vindas aos vestidos de Primavera

A forma como dormimos tem um grande impacto na nossa saúde, influenciando a qualidade do sono e o bem-estar físico. Diversos especialistas analisaram as melhores posições para adormecer, tendo em conta fatores como o alinhamento da coluna vertebral e a prevenção de dores.

Segundo o site Metro, os especialistas recomendam que a melhor posição para dormir é de lado, preferencialmente sobre o lado esquerdo, com uma almofada entre as pernas. Esta postura ajuda a manter a coluna alinhada, melhora a circulação e reduz problemas como o refluxo gástrico.

Dormir nesta posição também pode beneficiar pessoas com problemas cardíacos, pois facilita o retorno do sangue ao coração e reduz o esforço do órgão. Além disso, favorece a respiração e reduz a pressão sobre os órgãos internos.

Outras Posições e os Seus Efeitos

De barriga para cima: Ajuda a manter a coluna alinhada e pode prevenir dores no pescoço e nas costas. No entanto, não é aconselhável para quem sofre de apneia do sono, pois pode agravar o problema.

De barriga para baixo: Geralmente desaconselhada, pois força o pescoço a ficar torcido e pode causar dores musculares e desconforto na coluna.

O tipo de almofada também faz a diferença. Almofadas ortopédicas ou adaptáveis ao pescoço e cabeça podem ajudar a manter uma postura correta e melhorar a qualidade do descanso.