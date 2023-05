Reembolso do IRS: 3 ideias para aplicar o dinheiro

O prazo da entrega da declaração de IRS termina no dia 30 de junho. Mas quanto mais cedo submeter a sua declaração, mais rápido recebe o seu reembolso de IRS. Esta folga financeira pode ajudá-lo a melhorar as suas finanças pessoais. Afinal, se não aplicar este montante extra de forma inteligente, o mais provável é que o dinheiro desapareça da sua conta num abrir e fechar de olhos.

Assim, neste artigo, conheça algumas ideias para aplicar o reembolso do IRS que vão ajudá-lo a melhorar a sua estabilidade financeira.

1 – Crie um fundo de emergência

Dado o aumento da inflação e dos juros no crédito habitação, é natural que o seu orçamento familiar esteja mais limitado. Neste cenário, criar um fundo de emergência é essencial para garantir que consegue pagar certas despesas imprevistas ou até compensar quebras de rendimentos.

Um fundo de emergência deve ser capaz de cobrir as suas despesas essenciais durante um período mínimo de 6 a 12 meses. Na prática, isto significa que se tiver 700 euros de gastos fixos por mês, o seu fundo deve ter entre 4.200 euros e 8.400 euros.

Caso já tenha um fundo de emergência, aproveite este dinheiro extra para reforçá-lo, uma vez que não é fácil chegar rapidamente a estas quantias, por maior que seja a sua disciplina financeira.

2 – Salde dívidas e amortize créditos

Se tem faturas por liquidar, dívidas à Segurança Social ou à Autoridade Tributária, ou qualquer outro tipo de dívida, o reembolso do IRS deve ser utilizado para eliminar esta situação de incumprimento.

Além de as dívidas gerarem juros de mora, coimas e até penhoras, podem vedar-lhe o acesso a apoios do Estado ou manchar o seu perfil enquanto pagador.

No caso de possuir um ou mais créditos, o reembolso do IRS pode ser usado para amortizar os seus empréstimos. Contudo, comece sempre pelos créditos que tenham as taxas de juro mais altas.

Ao amortizar, de forma total, um crédito com uma taxa elevada, como um cartão de crédito, o seu orçamento familiar ganha uma nova folga financeira. Importa ter em conta que, dentro dos créditos ao consumo, os cartões de crédito são os financiamentos que têm uma TAEG mais elevada.

Se tiver outros créditos contratados, mas não conseguir amortizá-los na totalidade, faça uma amortização parcial do crédito com a TAEG mais alta. Caso tenha apenas um crédito habitação, também pode ponderar utilizar o reembolso do IRS para amortizar parcialmente o seu empréstimo.

Embora esta amortização reduza o valor da sua prestação ou o prazo do contrato (diminuindo o custo total do empréstimo) é preciso fazer contas. Isto porque, se o seu crédito for com taxa fixa ou referente a uma habitação secundária, a amortização pode não compensar devido à comissão de reembolso antecipado que paga. Tratando-se de um crédito para construção ou aquisição de habitação própria e permanente, com taxa variável, não paga comissão de amortização antecipada até ao final deste ano.

3 - Poupe e maximize o seu dinheiro

Se não está numa situação de “aperto” financeiro, o reembolso do IRS pode reforçar as suas poupanças e ainda maximizar o seu dinheiro através de certos produtos financeiros.

Por exemplo, pode criar uma conta poupança para os seus filhos, um PPR para complementar a sua reforma, colocar o seu dinheiro num depósito a prazo ou se não pretender mexer nesse dinheiro brevemente, pode investir em produtos como Certificados de Aforro.

Caso pretender arriscar um pouco mais, pode estudar outro tipo de investimentos de acordo com o seu perfil de investidor. Lembre-se que existem opções de baixo, médio e alto risco. Logo, leia bem a ficha técnica de cada produto e esclareça todas as dúvidas antes de investir.