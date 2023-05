Como fugir às compras por impulso?

As compras por impulso são um dos maiores inimigos da poupança. Este tipo de consumo pode originar alguns problemas no seu orçamento familiar, mesmo sem dar conta.

Atualmente, é cada vez mais fácil captar a atenção dos consumidores de forma mais emocional e menos racional. Mas, para manter as suas finanças saudáveis, deve evitar cair na tentação das compras por impulso. Limitar ou acabar com esses gastos pode fazer uma grande diferença no seu orçamento, e há estratégias para o ajudar.

Em qualquer compra, pode usar a regra dos 10 segundos: seja barato ou caro, antes de comprar, pense durante 10 segundos e pergunte-se:

Será que preciso mesmo disto?

Será que não existe uma alternativa mais barata?

E se precisar de uma ajuda, pode usar o Desmotivador de Compras do Doutor Finanças. Esta ferramenta vai dizer-lhe quantas horas precisa de trabalhar para pagar aquele bem ou serviço que está a pensar adquirir.

Evite fazer compras com cartão de crédito

Uma das formas de evitar compras por impulso é não levar o cartão de crédito consigo, uma vez que este pode ser um grande apelo às compras por impulso. O mesmo se aplica nas compras online. O ideal é tirar este meio de pagamento da equação, por tudo o que advém da sua utilização.

Guarde o cartão de crédito em casa e utilize-o apenas para despesas urgentes. É que ao usar o cartão de crédito vai ter a ilusão de que o orçamento esticou. Mas a fatura vem depois e com juros.

Cancele a subscrição de newsletters de sites de compras

Estar constantemente a ser bombardeado com promoções e oportunidades de compras no seu e-mail pode levá-lo a cair na tentação mais facilmente. Além de que subcarrega a sua caixa de e-mail. Por isso, se quer fugir ao consumismo por impulso, reduza a subscrição de newsletters de lojas.

Faça sempre uma lista e compare preços

Fazer uma lista de compras é uma das dicas primordiais de poupança. Esta é uma boa forma de evitar as compras por impulso. Mas não se esqueça, não basta apenas fazer uma lista. A lista serve para que compre apenas aquilo que enumerou. Depois tem de a cumprir.

E na hora de comprar, também é muito importante que compare preços.

Defina um orçamento e contrarie o impulso

Traçar um orçamento também é essencial para conseguir fugir aos impulsos. Apesar de ser natural haver pequenas derrapagens ao longo do mês, é importante saber a diferença entre compras por impulso e compras não essenciais.

Também é importante presentear-se a si ou àqueles de quem mais gosta. Por isso, no seu orçamento, defina um montante destinado a pequenos prazeres.

Não compre no momento

Esta dica implica precisamente contrariar o impulso. Volte a colocar o produto na prateleira e volte no dia seguinte ou espere alguns dias ou semanas antes de comprar. Quando esse período terminar, se continuar a pensar que o investimento vale a pena, então faça-o.