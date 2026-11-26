Sara Norte voltou a falar sem filtros sobre um dos períodos mais difíceis da sua vida. Numa conversa com Carolina Patrocínio, no programa What’s Up TV, da SIC Mulher, a atriz recordou as circunstâncias que a levaram a ser detida em Espanha por tráfico de droga, em 2012, e admitiu que, se não tivesse sido presa, poderia ter continuado a fazer as viagens.

A atriz, que está a promover «Desnorte», a série inspirada na sua história de vida, recuou a uma altura em que se encontrava numa situação de grande vulnerabilidade. Estava sozinha, sem condições financeiras e a viver praticamente na rua. Perante o cenário que tinha à sua frente, sentia que as opções eram muito limitadas.

«Na altura, eu era toxicodependente, ou ia para a prostituição, ou voltava a arriscar a viagem. Escolhi a viagem», confessou.

Sara Norte foi ainda mais direta ao reconhecer que não estava a preparar-se para abandonar aquele caminho. «Se não tivesse sido presa, talvez continuasse a fazer as viagens», admitiu, afastando a ideia de que já estivesse a pensar mudar de vida naquele momento.

«Agora, dizer, ai, não, estava a pensar a acabar, não. Se não tivesse sido realmente presa, talvez tivesse continuado», acrescentou.

«Fico feliz por tu estares aqui»: as palavras do pai na prisão

Um dos momentos mais marcantes do testemunho aconteceu quando Sara Norte recordou a primeira visita do pai, o ator Vítor Norte, à prisão.

A atriz explicou que estava particularmente nervosa. Não via a família, e sobretudo o pai, há cerca de dois ou três anos, e não sabia como seria aquele reencontro.

Mas as primeiras palavras que ouviu acabaram por ficar gravadas na memória.

«A primeira coisa que o meu pai me diz foi: “Fico feliz por tu estares aqui”», recordou.

Na altura, a reação foi de surpresa. Sara Norte não compreendeu imediatamente como é que o pai podia sentir-se feliz por a encontrar atrás das grades, depois de tanto tempo afastados.

Hoje, porém, consegue perceber o significado daquela frase. «A minha primeira reação foi questionar o facto de ele me ter dito aquilo depois de tantos anos. Hoje percebo, porque ele dizia: “Estava sempre à espera que me ligassem a dizer que tu estavas morta”», contou.

A detenção, que na altura representou uma rutura profunda na sua vida, acabou por ser vista pela atriz como um momento que a afastou de um caminho que poderia ter tido consequências ainda mais graves.

Sara Norte foi detida em Espanha em 2012

A história que agora revisita aconteceu em fevereiro de 2012. Sara Norte foi intercetada pelas autoridades espanholas no porto de Algeciras, quando regressava de Marrocos, transportando haxixe no estômago.

A atriz foi condenada, a 21 de fevereiro desse ano, a 16 meses de prisão efetiva, pena que cumpriu em Espanha, no estabelecimento prisional de Botafuegos, em Algeciras.

Em junho de 2013, deixou a prisão e regressou à liberdade. Desde então, tem falado publicamente sobre o passado, incluindo os problemas de dependência e o percurso de reconstrução da sua vida.

A atriz nunca escondeu essa fase da sua história. Pelo contrário, tem regressado a ela em entrevistas e projetos autobiográficos, procurando mostrar não apenas a queda, mas também o caminho que percorreu depois de sair da prisão.

«Desnorte»: a história de Sara Norte vai chegar ao ecrã

É também essa história que está na origem de «Desnorte», a nova série da OPTO/SIC inspirada na vida da atriz.

A produção acompanha Beatriz Ribeiro, uma jovem atriz cuja vida é marcada pela dependência de drogas, por problemas familiares e por escolhas que acabam por conduzi-la à prisão. A narrativa cruza diferentes momentos da vida da protagonista, incluindo a detenção em Algeciras.

O elenco conta com Bárbara Branco, Sara Norte, Vítor Silva Costa, Rui Unas, Maria Feist, Tiago Aldeia, Joaquim Nicolau, Glória de Alba e Soraia Tavares.

A série terá uma apresentação especial no Tribeca Festival Lisboa, no Cinema São Jorge, a 13 de dezembro de 2026. A sessão inclui a exibição do primeiro episódio e uma conversa com Sara Norte.

Da prisão ao sonho de ser advogada

Hoje, Sara Norte encontra-se numa fase diferente da vida e tem também um novo objetivo profissional. A atriz voltou aos estudos e está a frequentar uma licenciatura em Direito na Universidade Autónoma de Lisboa.

Na conversa com Carolina Patrocínio, revelou que o percurso académico está a correr bem e partilhou a ambição de vir a exercer advocacia na área criminal.

«Se Deus quiser, daqui a quatro anos e meio, com o estágio, serei uma advogada de penal», afirmou.

Uma mudança de rumo que dá um novo significado ao percurso que tem vindo a partilhar publicamente: de uma fase marcada pela dependência e pela prisão para um futuro que espera construir através dos estudos e de uma nova profissão.