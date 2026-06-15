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Aspirador DREAME H12 Pro Ultra
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Prime Day antecipado: este aspirador vertical que também lava está a metade do preço na Amazon
IOL
Hoje às 13:27

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Com 4,2 em 5 estrelas, é o aparelho que está a convencer milhares de pessoas a abandonar a esfregona para sempre — e nunca esteve tão barato

O Prime Day é o maior evento de descontos da Amazon no ano, e este ano chegou de forma antecipada com algumas das melhores oportunidades que já vimos. Uma delas é o Dreame H12 Pro Ultra, um aspirador vertical que aspira e lava o chão ao mesmo tempo, e que está agora com um desconto de 47%, o equivalente a poupar quase 140€ face ao preço habitual. Com 4,2 em 5 estrelas e mais de mil avaliações, é exclusivo para membros Prime e a promoção pode terminar a qualquer momento.

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aspirador vertical que lava o chão

Porque é que está a convencer tanta gente

  • Aspira e lava ao mesmo tempo: num só passo, elimina o pó e lava o chão sem ter de passar dois aparelhos diferentes. Uma passagem chega para deixar tudo limpo.
  • Limpa-se sozinho: com um simples toque, a escova lava-se e esteriliza-se com água quente a 60°C e seca com ar quente em apenas 30 minutos, sem ter de tocar em nada. Sem cheiros, sem bactérias, sem esforço.
  • Deteta a sujidade automaticamente: os sensores identificam o nível de sujidade no chão e ajustam a potência por conta própria, garantindo sempre o resultado certo sem ter de mudar definições.
  • Ideal para quem tem animais ou crianças: com 16.000 Pa de força de sucção e uma escova especial que evita enredamentos, apanha pelos com uma eficácia que outros aspiradores dificilmente conseguem igualar.
  • Chega a todo o lado: a escova limpa rente aos rodapés e cantos, as zonas que a esfregona normal nunca consegue alcançar direito.
  • Sem cabos: funciona a bateria e tem três modos de limpeza — automático para o dia a dia, ultra para uma limpeza mais profunda e sucção para líquidos derramados.
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O que diz quem já o tem em casa

Os clientes destacam sobretudo a facilidade de uso e o impacto real que tem na rotina de limpeza. "É uma maravilha poder aspirar e lavar ao mesmo tempo, numa só passagem", resume um utilizador satisfeito. Outro comprador, que tem dois andares e animais em casa, destaca que "a quantidade de pelos que recolhe é impressionante, a bateria dura para limpar tudo e sem dúvida voltaria a comprar". Um terceiro cliente coloca bem as expectativas: "É a evolução do aspirador e da esfregona. Funciona muito bem em pisos lisos, mas se o pavimento tiver relevo pode não limpar tudo de forma uniforme".

Uma poupança difícil de ignorar

Com quase 140€ de desconto e uma classificação sólida, este é o tipo de oportunidade que raramente se repete. As ofertas Prime Day antecipadas têm data de validade e as unidades disponíveis podem esgotar a qualquer momento. Se está a pensar em dizer adeus à esfregona de vez, esta pode ser a melhor altura para aproveitar.

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aspirador vertical amazon

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