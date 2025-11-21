Facebook Instagram
Dermatologistas alertam: guardar isto no duche pode causar infecções na pele

A humidade da casa de banho pode transformar este objecto numa ameaça
IOL
Hoje às 09:21
Duche Foto: Pexels
O tema ganhou atenção depois de o site The Body Optimist destacar um alerta de dermatologistas sobre um objecto que muitos mantêm no duche sem pensar duas vezes. Trata-se da lâmina de barbear, frequentemente deixada no espaço do banho por comodidade, mas cuja presença constante naquele ambiente pode comprometer a saúde da pele.

Segundo os especialistas, o problema começa na humidade permanente que caracteriza a casa de banho durante e após o duche. O vapor e o calor criam condições ideais para a proliferação de bactérias e aceleram a degradação do metal, o que faz com que a lâmina acumule resíduos e perca eficiência mais rapidamente.

O uso continuado de uma lâmina afectada por estes factores aumenta o risco de irritações, cortes superficiais e inflamações como a foliculite. Pequenas entradas na pele tornam-se portas abertas para microrganismos capazes de provocar infecções desconfortáveis, sobretudo em peles sensíveis ou já fragilizadas.

Para reduzir estes riscos, os dermatologistas recomendam enxaguar bem a lâmina após cada utilização, secá-la cuidadosamente e guardá-la num local seco, afastado do vapor do banho. A renovação frequente das lâminas e a aplicação de um cuidado hidratante após o barbear ajudam a manter a pele mais equilibrada e protegida.

