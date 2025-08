Vidro do duche cheio de calcário? Especialista explica como deve limpar

Remover o calcário do vidro do duche pode ser uma das tarefas mais difíceis na limpeza da casa. As manchas esbranquiçadas que se acumulam no resguardo resultam de um processo químico que requer cuidados específicos.

Segundo o site El Confidencial, o engenheiro químico, Diego Fernández, partilhou nas redes sociais o método mais eficaz para manter o vidro do duche limpo e sem marcas. Segundo o especialista, é essencial eliminar dois tipos de resíduos: os compostos inorgânicos, como cristais de cálcio e magnésio, e os resíduos orgânicos, provenientes de sabonetes e champôs.

O procedimento recomendado passa por duas etapas: primeiro, aplicar uma solução de limpeza composta por 500 mililitros de água e uma colher de chá de detergente líquido para a loiça, esfregar com uma esponja e remover a sujidade. Em seguida, utilizar um ácido leve, como vinagre industrial ou vinagre de limpeza, para dissolver o calcário restante. No fim, deve-se enxaguar bem o vidro.

O especialista alerta ainda para os perigos de não limpar regularmente o resguardo. A acumulação prolongada de resíduos pode originar um ambiente ácido que danifica a superfície do vidro, provocando manchas permanentes que só um profissional conseguirá remover através de polimento com abrasivos finos.