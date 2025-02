Um Dyson é um Dyson, mas este é ainda mais especial: «Como uma bola, levanta-se sozinho... super útil!»

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem nunca se aborreceu quando o aspirador tomba durante a limpeza e temos de parar para o endireitar? Foi a pensar nesta frustração do dia a dia que a Dyson criou o Big Ball Multifloor 2, um aspirador que revoluciona a forma como limpamos a casa. Com uma base esférica única, este modelo faz algo que parece magia: se tombar durante a utilização, volta sozinho à posição correta, sem precisarmos de nos baixar. "Como uma bola, levanta-se sozinho... super útil!", partilha um utilizador encantado com esta funcionalidade. E não é o único - são centenas de comentários positivos na Amazon sobre este modelo que combina potência com um funcionamento silencioso. "Fiquei completamente maravilhado com este aspirador. O seu poder de sucção, facilidade de esvaziamento e número de acessórios fazem dele o aspirador ideal para a limpeza de toda a casa", confirma um utilizador satisfeito.

Uma limpeza mais profunda do que imagina

Os tapetes e alcatifas escondem muito mais do que imaginamos. Por mais que pareçam limpos à primeira vista, há sempre pelos, pó e sujidade que se acumulam nas fibras. "Experimentei num tapete numa casa onde têm animais de estimação, e embora parecesse limpo, saíram imensos pelos sem qualquer esforço", partilha um utilizador. Esta eficácia deve-se à tecnologia avançada da Dyson, que cria uma força de sucção extraordinária para capturar até a mais pequena sujidade.

Silencioso, mas potente

Uma das maiores preocupações sobre os aspiradores mais potentes é o ruído excessivo, que muitas vezes impede as pessoas de aspirar a determinadas horas do dia para não incomodar a família ou os vizinhos. Mas este Dyson veio mudar isso. "Surpreende a quantidade que aspira e o ruído não é nada incomodativo, noutras marcas era insuportável", explica um utilizador que já experimentou outras opções no mercado.

Acessórios para todas as situações

Os cantos da casa, o espaço debaixo dos móveis, os rodapés - há sempre zonas que parecem impossíveis de limpar. É aqui que os acessórios fazem toda a diferença. "Fiquei impressionada com o poder de sucção que tem... é incrível, consegue-se aspirar até nos espaços mais estreitos, tem acessórios para chegar aos sítios difíceis de alcançar", partilha uma utilizadora. O conjunto que acompanha o aspirador inclui uma escova para soalhos duros, outra para tapetes, um acessório flexível para cantos e um tubo extensível que ajuda a alcançar os locais altos.

Este Dyson está atualmente com um desconto de 14% na Amazon. "Desde que comprei o primeiro aspirador Dyson já não há outro que eu queira", partilha uma utilizadora satisfeita. É um investimento que promete transformar a forma como limpamos a casa.

