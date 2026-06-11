Um Dyson é um Dyson e este modelo icónico está finalmente a metade do preço

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Se há marca que se tornou o objeto de desejo nas limpezas domésticas, essa marca é a Dyson. O grande problema sempre foi o preço proibitivo, mas a Amazon decidiu quebrar as regras. O icónico aspirador sem fios Dyson V8 Cyclone, conhecido pela sua durabilidade e poder de sucção lendário, está com uma promoção impossível de ignorar: baixou para apenas 283,61€. Para um equipamento que habitualmente ronda os 400€ ou 500€ nas versões mais recentes, esta oportunidade de o apanhar a metade do custo de mercado está a criar uma verdadeira corrida ao stock, somando mais de 300 unidades vendidas no último mês.

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Potência bruta que destrói a sujidade num piscar de olhos

Quem tem animais ou crianças em casa sabe que os aspiradores comuns perdem força com o tempo. Aqui a história é outra. Equipado com a famosa tecnologia ciclónica da marca e 150 AW de potência, este modelo suga tudo à primeira passagem — desde o pó microscópico incrustado nos tapetes até às areias e detritos mais pesados pelo chão. O grande trunfo? A escova motorizada conta com tecnologia anti-enredos automática, o que significa que os pelos de cães, gatos e os cabelos compridos vão diretos para o depósito sem nunca bloquearem o rolo.

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Leve, versátil e com autonomia para a casa toda

Limpar teias de aranha no tecto, aspirar as migalhas dos sofás ou limpar o interior do carro deixa de ser um suplício. Com um equilíbrio estrutural perfeito, o Dyson V8 Cyclone distribui o peso junto ao punho, tornando-o super leve na mão. Oferece 60 minutos de autonomia contínua sem qualquer perda de sucção, o suficiente para limpar uma casa de 100 metros quadrados sem pressas. Para além disso, o sistema de esvaziamento do depósito é totalmente higiénico: basta puxar uma alavanca e a sujidade é expelida diretamente para o caixote do lixo, sem que tenha de tocar num único grão de pó.

O veredito de quem já não quer outra coisa

A excelente reputação deste modelo é confirmada pelas milhares de avaliações deixadas na plataforma, onde os compradores europeus não poupam elogios à sua eficácia. Nas opiniões da Amazon, os clientes sublinham a enorme satisfação com o investimento: "É um excelente aspirador, com muita qualidade, potência correta e uma bateria que dura perfeitamente", partilha um utilizador. Outro comprador reforça o desempenho prático no dia a dia, garantindo que o aparelho "é muito potente, robusto e nota-se logo a excelente qualidade dos materiais", além de destacar que a limpeza do depósito é extremamente fácil. Se sempre sonhou ter um Dyson na despensa, esta campanha flash de 283€ na Amazon é o momento ideal para avançar.

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