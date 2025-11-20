Facebook Instagram
Descobertas

É desta que investe num e-reader? O Kindle mais leve de sempre está a menos de 100 euros

Para quem gosta de ler, este é provavelmente o melhor investimento do ano
IOL
Há 2h e 29min

Este artigo pode conter links afiliados*

Amazon Kindle (última geração) 16 GB Verde Matcha
Amazon Kindle (última geração) 16 GB Verde Matcha
Pare de gastar em produtos que nada fazem pelo seu cabelo. A Kérastase está com descontos enormes na Amazon

Para quem gosta de ler, já não faz grande sentido carregar livros para todo o lado, especialmente quando a mala vai ficando mais pequena e o tempo mais escasso. A Black Friday tem vindo a mostrar que cada vez mais pessoas procuram alternativas leves e práticas — e é aqui que o Kindle volta a saltar à vista. Simples de usar, discreto e fácil de integrar no dia a dia, tornou-se uma escolha natural para quem quer manter o hábito de leitura sem peso extra.

A nova geração do Amazon Kindle é mais leve e mais compacta, mantendo o ecrã de 6 polegadas sem reflexos que imita muito bem a sensação do papel. A luz frontal é ajustável e mais potente, permitindo ler de dia ou de noite sem cansar os olhos. Para quem prefere ambientes mais escuros, o modo escuro ajuda bastante. Tem 16 GB de armazenamento, o que chega para milhares de livros, e uma bateria que pode durar semanas — recarrega-se com USB-C, que já faz parte do dia a dia de quase toda a gente. A cor Verde Matcha tem feito sucesso e a construção inclui materiais reciclados, algo que muitas pessoas apreciam cada vez mais.

Compre aqui

kindle ereader 16 GB

As opiniões de quem já o usa ajudam a perceber por que motivo este Kindle ganhou tanto destaque. Há quem o descreva como “o melhor e-reader, cómodo e duradouro”, perfeito para ler na praia, em viagem ou antes de dormir sem incomodar ninguém. Outra pessoa, que vinha de um modelo antigo, sublinha que “a diferença é enorme”, com passos de página muito mais rápidos e um ecrã mais nítido. Para muitos, o lado prático faz toda a diferença: o dicionário integradoque permite tocar numa palavra e ver de imediato o significado — torna a leitura mais fluida, e a bateria que dura semanas facilita o uso diário. Também há quem diga que trocar um Kindle antigo por este “vale mesmo a pena”, graças aos 16 GB, ao USB-C e à rapidez geral do aparelho. No conjunto, é um dispositivo simples de usar, confortável e fácil de integrar na rotina de quem quer ler mais, mas com menos peso e menos complicações.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Pare de gastar em produtos que nada fazem pelo seu cabelo. A Kérastase está com descontos enormes na Amazon
Desconto brutal no aspirador que todos comparam ao Dyson. Vale mesmo a pena?
Este ferro da Philips é dos mais vendidos há meses. E agora está a quase metade do preço
Mais de 26 mil pessoas já escolheram este smartwatch de 33€ que atende chamadas e monitoriza o sono
Mais Vistos
00:03:58
Secret Story
Escondida dentro do armário, Marisa Susana tenta "apanhar" Pedro e Marisa
tvi
00:04:47
Secret Story
«Há um casal aqui dentro... um amor mais antigo»: Leandro abraça Marisa e lança provocação sobre segredo
tvi
00:04:34
Secret Story
Pedro faz striptease a Marisa Susana... mesmo à frente de Marisa. E a cara dela diz tudo
tvi
00:03:17
Secret Story
«Tu não merecias comer»: A polémica afirmação de Ana que leva Liliana a reagir
tvi
Destaques IOL
Castelo mágico
Esqueça as vilas francesas e suíças: o castelo mágico de Natal desta cidade portuguesa é um sonho
Opiniao
OPINIÃO I Protagonismos em promoção: Leandro e Companhia Limitada  
Rendimento extra
Aos 41 anos e sem dinheiro, começou a revender roupa usada e hoje lucra milhões: "Não é preciso muito dinheiro para começar"
Loja
Rival nórdica da IKEA abre mais uma loja gigante em Portugal. Há descontos até 75% e um presente de 20 euros
Mais Lidas
Marisa Susana
Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento
Ranking de Popularidade
Mudanças no Ranking de Popularidade: Há um casal em "queda livre"
Eletricidade
Várias ruas portuguesas voltam a ficar sem luz no domingo. Confere se a tua morada está na lista
away
Liliana Aguiar
Era uma das musas portuguesas do início dos anos 2000. Afastou-se da televisão e hoje tem uma vida de luxo fora do país
Mundial 2026
Mundial 2026: os jogos do play-offs da zona não europeia
maisfutebol
Marisa
Beijos quentes e desejo por intimidade: No escurinho do quarto, Marisa e Pedro põem os segredos em risco