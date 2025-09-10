Este destino paradisíaco tem voos diretos a partir de 39,99 euros

Viajar até Maiorca não é tão caro como parece. Influencers partilham os gastos desta viagem paradisíaca

A partir de outubro, a easyJet vai reforçar a sua operação em Portugal com o lançamento de novas rotas diretas para Cabo Verde. A companhia aérea passa assim a ligar Lisboa e Porto às ilhas do Sal, Boa Vista, Santiago (Praia) e São Vicente.

As novas ligações estarão em vigor entre outubro deste ano e março de 2026 e vêm complementar as operações já existentes para a ilha do Sal, inauguradas em outubro passado. A partir de Lisboa, será possível voar diretamente para Boa Vista, Praia e São Vicente, enquanto do Porto os passageiros terão acesso a voos para Boa Vista e Praia, além do Sal.

“Com estas novas rotas, a easyJet aproxima ainda mais Portugal de Cabo Verde, tornando acessível um destino autêntico e cheio de experiências memoráveis, enquanto reforça ligações históricas, comerciais e culturais”, afirmou a companhia.

Com praias de areia branca, águas cristalinas e paisagens de cortar a respiração, Cabo Verde promete agradar todos os viajantes.

A ilha do Sal continua a ser conhecida pelas praias intermináveis e pela vida descontraída da vila de Santa Maria, ideal para relaxar ou experimentar desportos náuticos. Já Santiago, onde se situa a capital, Praia, combina vida urbana intensa, mercados coloridos e a histórica Cidade Velha, classificada como Património Mundial da UNESCO.

São Vicente mantém-se como o coração cultural do arquipélago, com a cidade de Mindelo a pulsar de música, festivais e uma energia criativa contagiante. Por sua vez, Boa Vista distingue-se pelas dunas douradas, praias quase intocadas e pela oportunidade de observar tartarugas marinhas em plena natureza.

A easyJet vai oferecer tarifas a preços competitivos que começam nos 39,99 euros para partidas do Porto e nos 48,99 euros para voos de Lisboa. Pode ver aqui.