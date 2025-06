Brisa quente, mar cristalino e um voo direto: o verão começa com esta nova rota

A easyJet lançou uma nova ligação direta entre o Aeroporto do Porto e Split, uma joia do Adriático na Croácia, conhecida pelas suas praias cristalinas, paisagens deslumbrantes e uma história que remonta a séculos. Com voos às segundas e quintas-feiras, esta rota aproxima o Norte de Portugal de um destino ideal para quem procura combinar cultura, natureza e descanso num cenário mediterrânico único.

Esta novidade surge num ano em que a easyJet celebra uma década desde a abertura da sua base no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, sublinhando o seu compromisso com a região e o reforço da conectividade para destinos exclusivos. Atualmente, a companhia oferece 27 rotas do Porto para 12 países, ampliando a oferta e facilitando o acesso a experiências inesquecíveis, desde o Mediterrâneo até aos trópicos.

Com cerca de 56 voos diários de e para o Porto, o verão traz mais opções para viajar com conforto e facilidade. Esta nova rota para Split é um convite irresistível para descobrir praias paradisíacas, explorar cidades históricas e viver o melhor do Adriático, sem complicações.

Veja aqui o que visitar em Split: