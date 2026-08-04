Porque é que a sua foto do eclipse vai sair um círculo branco (e como evitar)

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Está a contar os dias para o eclipse de 12 de agosto, mas há um problema: se apontar o telemóvel diretamente para o Sol, o resultado mais provável será uma mancha branca, sem qualquer detalhe. Em alguns casos, a exposição prolongada pode até danificar o sensor da câmara.

A explicação é simples. O Sol é muito mais brilhante do que a câmara de um telemóvel consegue processar. Quando recebe demasiada luz, o sensor fica saturado e deixa de conseguir captar os contornos do eclipse, originando uma imagem completamente sobreexposta.

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Porque é que um filtro normal não chega?

É aqui que entram os filtros solares. À primeira vista, podem parecer semelhantes aos filtros ND (densidade neutra), muito utilizados por fotógrafos para reduzir a luz em paisagens ou fotografias de longa exposição. No entanto, um filtro ND convencional não foi concebido para fotografar o Sol.

Para captar um eclipse em segurança, é necessário um filtro solar específico, capaz de bloquear uma quantidade de luz muito superior.

O que faz um filtro ND1000000?

O ND1000000 é um filtro solar concebido especificamente para fotografar o Sol e eclipses, bloqueando 20 stops de luz — uma redução muito superior à de qualquer filtro ND convencional usado em paisagens ou longas exposições. É essa diferença de intensidade que permite captar os contornos do eclipse com nitidez, em vez de uma mancha branca sobreexposta.

A nossa escolha: o filtro mais vendido da Amazon

O K&F Concept ND1000000 é atualmente o produto mais vendido em "Acessórios para Lentes das Câmaras dos Telemóveis" na Amazon — e não é por acaso, com o eclipse de 12 de agosto a aproximar-se.

O produto vem com um clipe universal, sem necessidade de ferramentas, compatível com iPhone, Samsung, Huawei e outros smartphones Android. As avaliações confirmam a qualidade: um comprador do Reino Unido descreve-o como "uma peça de boa qualidade" que "bloqueia bem a passagem de luz", enquanto outro utilizador, depois de o testar apontado ao Sol, resume assim a experiência: "parece estar a funcionar maravilhosamente" — destacando ainda que a rosca do filtro encaixa perfeitamente numa lente de câmara de 67 mm, não apenas no clipe para telemóvel.

O eclipse de 12 de agosto só vai voltar a repetir-se em Portugal daqui a mais de cem anos. Entre assistir ao momento com um círculo branco sem detalhe nenhum, ou captá-lo com nitidez e guardá-lo para sempre, a diferença está num acessório simples, prático e já testado por quem o comprou. Não vale a pena arriscar o sensor da câmara — nem perder um fenómeno que não se repete tão cedo.

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