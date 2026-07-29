Os óculos gratuitos para o eclipse solar estão quase a esgotar: reunimos algumas alternativas

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No próximo dia 12 de agosto, Portugal vai assistir a um dos fenómenos astronómicos mais aguardados dos últimos anos: um eclipse solar total, visível como um eclipse parcial profundo na maior parte do país. A expectativa é tanta que os óculos gratuitos distribuídos pela organização Eclipse 2026, através da rede Club da Visão, começaram rapidamente a esgotar. Se ainda não conseguiu garantir os seus, reunimos algumas alternativas disponíveis na Amazon.

Opção 1: Pack de 100 óculos, ideal para partilhar

Estes óculos para observar o eclipse da Galaxium, homologados com a norma ISO 12312-2, estão entre os mais vendidos da Amazon na categoria de óculos de segurança. Só no último mês, registaram mais de 3 mil compras e já acumulam 4.669 avaliações, com uma classificação média de 4,3 estrelas. O pack com 100 unidades custa 54,86€ — cerca de 0,55€ por unidade— tornando-se uma opção interessante para quem quer reunir amigos e familiares para assistir ao eclipse ou até oferecer alguns a quem ainda não conseguiu garantir os seus.

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Opção 2: Pack de 6 óculos, para o núcleo mais próximo

Se não precisar de tantos óculos, o mesmo modelo também está disponível num pack de seis unidades. Com o selo Escolha da Amazon, custa 7,61€, o que corresponde a cerca de 1,27€ por unidade. É uma boa opção para quem quer garantir a observação do eclipse em segurança com a família mais próxima ou um pequeno grupo de amigos, sem comprar um pack de maior dimensão.

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Opção 3: Kit completo com filtros para fotografar com o telemóvel

Se, além de observar o eclipse, também quiser guardar o momento em fotografia, este kit da Medical King é a opção mais completa da lista. Inclui 12 óculos homologados, com certificação ISO 12312-2 e marcação CE, dois filtros solares para smartphone, que permitem captar fotografias e gravar vídeos do fenómeno em segurança, diretamente com o telemóvel, e ainda um guia de observação do eclipse de 2026.

A popularidade do kit também não passa despercebida: soma mais de 7 mil avaliações, com uma classificação média de 4,6 estrelas, e ultrapassou as 2 mil compras no último mês. Neste momento, está com 15% de desconto e pode ser encontrado na Amazon por 11,17€.

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