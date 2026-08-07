Faltam poucos dias para o eclipse: Se comprar os óculos hoje ainda chegam a tempo

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O dia 12 de agosto aproxima-se a passos rápidos e a expetativa em torno do eclipse solar atinge o pico. Contudo, antes de escolher o melhor local para assistir ao fenómeno, há uma prioridade absoluta: nunca olhe diretamente para o Sol sem proteção ocular adequada. Esqueça os óculos de sol convencionais, filtros improvisados ou câmaras, pois nenhum deles protege contra os perigos de lesões oculares irreversíveis.

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Óculos certificados e confortáveis para todos

Para uma observação totalmente segura, os óculos EclipseSpecs contam com certificação oficial CE e EN ISO 12312-2, cumprindo todas as normas europeias para equipamentos de proteção individual. Além disso:

Contam com um avançado filtro PET que bloqueia a radiação nociva e protege contra raios UVA, UVB e infravermelhos.

Possuem um design de tamanho único e ajustável, sendo totalmente compatíveis com óculos graduados para que não tenha de abdicar da sua correção visual.

Perfeitos para grupos e com excelente preço por unidade

Se pretende partilhar este momento inesquecível em família, com amigos ou numa escola, estes óculos estão disponíveis em packs de 3, 5, 10 ou 25 unidades. O pack de 10 unidades custa apenas 15,24€, o que significa que cada óculos fica a cerca de 1,52€, tornando esta uma opção altamente económica e segura.

Quem já comprou deixa avaliações muito positivas: os utilizadores destacam a excelente relação qualidade-preço, a confiança na certificação e a tranquilidade de saber que vão poder desfrutar do eclipse sem riscos.

Encomende já: a entrega em Portugal chega a tempo!

Não deixe a segurança para a última hora. A boa notícia é que ainda vai a tempo de receber a sua encomenda antes do dia 12 de agosto. Através da logística rápida da Amazon, tem prazos de entrega muito curtos para Portugal: pode receber a sua encomenda já na segunda-feira, 10 de agosto, ou optar pelo envio grátis padrão (para compras acima de 35€) com entrega prevista para terça-feira, 11 de agosto.

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