Fenómeno no céu que não é visto em Portugal desde 1912 vai ocorrer neste dia de agosto. Recomendam-se cuidados

Portugal vai ser palco de um dos fenómenos naturais mais marcantes das últimas décadas. No dia 12 de agosto, um eclipse solar que vai atravessar o país fará com que o dia escureça temporariamente, proporcionando um momento raro de observação do cosmos. Mas há alguns cuidados que devem ser tidos em conta.

Em Portugal Continental, a ocultação do Sol irá variar entre 92% e 100%, oferecendo condições excecionais para assistir a este acontecimento.

Para assinalar esta data, está a ser preparado um programa de atividades que se estenderá ao longo do ano, promovendo a ciência e despertando a curiosidade pelo universo através de iniciativas dedicadas ao fascínio do cosmos.

Onde será visível o eclipse?

O eclipse poderá ser observado em todo o território nacional, com diferentes níveis de ocultação do Sol:

* Entre 92% e 99%, será visível como um eclipse parcial profundo em todo o território continental

* Entre 74% e 77%, poderá ser observado nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira

* No Parque Natural de Montesinho, em Bragança, será possível assistir ao eclipse total, com 100% de ocultação do Sol

Para conhecer a percentagem de ocultação e o horário em que o eclipse será visível na sua região, recomenda-se a consulta da informação disponibilizada pela organização Eclipse 2026.

A importância de uma observação segura

A observação de um eclipse solar exige cuidados específicos para proteger a visão. Com esse objetivo, a organização Eclipse 2026 informa que a ZEISS irá disponibilizar gratuitamente óculos próprios para observação do eclipse em todo o país, contribuindo para que este momento possa ser vivido em segurança.

A distribuição será realizada através da rede Club da Visão, que conta com mais de 600 ópticas. Os interessados poderão localizar a ótica aderente mais próxima e efetuar o respetivo registo na página do Club da Visão para levantar os seus óculos de eclipse.