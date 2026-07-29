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Eclipse Solar
Eclipse Solar

Fenómeno no céu que não é visto em Portugal desde 1912 vai ocorrer neste dia de agosto. Recomendam-se cuidados
Mafalda Mourão
Há 2h e 28min

Prepare-se para assistir a um dos fenómenos mais bonitos de se ver, mas atenção: há cuidados que devem ser tidos em conta

Portugal vai ser palco de um dos fenómenos naturais mais marcantes das últimas décadas. No dia 12 de agosto, um eclipse solar que vai atravessar o país fará com que o dia escureça temporariamente, proporcionando um momento raro de observação do cosmos. Mas há alguns cuidados que devem ser tidos em conta.

Em Portugal Continental, a ocultação do Sol irá variar entre 92% e 100%, oferecendo condições excecionais para assistir a este acontecimento.

Para assinalar esta data, está a ser preparado um programa de atividades que se estenderá ao longo do ano, promovendo a ciência e despertando a curiosidade pelo universo através de iniciativas dedicadas ao fascínio do cosmos.

Onde será visível o eclipse?

O eclipse poderá ser observado em todo o território nacional, com diferentes níveis de ocultação do Sol:

* Entre 92% e 99%, será visível como um eclipse parcial profundo em todo o território continental
* Entre 74% e 77%, poderá ser observado nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira
* No Parque Natural de Montesinho, em Bragança, será possível assistir ao eclipse total, com 100% de ocultação do Sol

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Para conhecer a percentagem de ocultação e o horário em que o eclipse será visível na sua região, recomenda-se a consulta da informação disponibilizada pela organização Eclipse 2026.

A importância de uma observação segura

A observação de um eclipse solar exige cuidados específicos para proteger a visão. Com esse objetivo, a organização Eclipse 2026 informa que a ZEISS irá disponibilizar gratuitamente óculos próprios para observação do eclipse em todo o país, contribuindo para que este momento possa ser vivido em segurança.

A distribuição será realizada através da rede Club da Visão, que conta com mais de 600 ópticas. Os interessados poderão localizar a ótica aderente mais próxima e efetuar o respetivo registo na página do Club da Visão para levantar os seus óculos de eclipse.

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