Já pode reservar óculos gratuitos para ver o eclipse solar. Saiba onde e como fazê-lo

Fonte: Lusa

Os óculos certificados para observar em segurança o eclipse solar total de 12 de agosto já podem ser reservados gratuitamente. O anúncio foi feito pela Ciência Viva, que alerta também para os riscos de observar o fenómeno sem proteção adequada e desaconselha a utilização de telemóveis ou câmaras para o filmar.

Como reservar os óculos gratuitos?

Segundo a Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, citada pela Lusa, os interessados podem fazer o registo na plataforma clubedavisão.pt e levantar os óculos certificados num dos pontos de distribuição disponíveis em todo o país.

Em declarações à Lusa, Ivone Fachada, da direção da Ciência Viva, adiantou que o stock foi reforçado na segunda-feira e garantiu que ainda existem unidades disponíveis. Quem não conseguir obter um par gratuitamente poderá comprar óculos certificados em farmácias, alguns supermercados e lojas online, por um preço que ronda os três euros.

Porque é tão importante usar óculos certificados?

Observar um eclipse solar sem proteção adequada pode provocar lesões graves e permanentes na visão. Segundo Ivone Fachada, a exposição direta ao Sol pode causar queimaduras irreversíveis na retina, provocar alterações temporárias da visão e, nos casos mais graves, resultar numa perda permanente da capacidade visual.

"Olhamos para o Sol, a retina está a ser queimada e não sentimos dor no momento da observação", alertou a responsável. Para garantir a segurança, os óculos devem apresentar a certificação ISO 12312-2, a marca CE e cumprir o Regulamento (UE) 2016/425.

Porque não deve gravar o eclipse com o telemóvel?

A Ciência Viva deixa também um aviso para quem pretende fotografar ou filmar o eclipse com o telemóvel ou com uma câmara fotográfica.

Estes equipamentos não foram concebidos para apontar diretamente ao Sol durante um período prolongado e, sem filtros solares adequados, podem sofrer danos permanentes nos sensores ou noutros componentes.

Onde será possível ver o eclipse total?

Em Portugal, o eclipse será totalmente visível apenas numa área muito restrita do Parque Natural de Montesinho, nas proximidades de Bragança.

No restante território continental, o fenómeno será observado como um eclipse parcial, com uma ocultação do Sol entre 92% e 99%. Nos Açores e na Madeira, o obscurecimento deverá variar entre 74% e 77%.

O eclipse terá início por volta das 18h30 e terminará cerca das 20h30.

Um fenómeno raro que só voltará dentro de mais de um século

O último eclipse total do Sol visível em Portugal ocorreu em 1912. Depois do fenómeno deste ano, o próximo apenas deverá acontecer em 2144, tornando o eclipse de 12 de agosto de 2026 num acontecimento excecional para várias gerações.

Um eclipse total do Sol acontece quando a Terra, a Lua e o Sol ficam perfeitamente alinhados, permitindo que a Lua cubra completamente o disco solar durante alguns instantes.