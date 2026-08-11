Eclipse Solar pode ser perigoso para as crianças: o cuidado extra que todos os pais devem ter

É um daqueles fenómenos que ninguém quer perder. O céu muda, a luz transforma-se e a curiosidade fala mais alto, sobretudo entre as crianças. Mas, no dia 12 de agosto, há um cuidado que não pode ser esquecido: olhar diretamente para o Sol pode provocar lesões permanentes na retina.

O alerta é deixado pelo Governo e pelo Ministério da Saúde, que reforça a necessidade de uma atenção especial aos mais novos durante o eclipse solar.

Crianças pequenas: atenção redobrada

Quanto mais nova for a criança, maior pode ser a dificuldade em utilizar corretamente os óculos de proteção. Há também o risco de os retirarem inesperadamente, de os colocarem de forma incorreta ou de não perceberem o perigo de olhar diretamente para o Sol.

Por isso, a recomendação é clara: bebés e crianças pequenas não devem observar diretamente o eclipse. E mesmo quando uma criança utiliza óculos certificados para eclipses solares, a vigilância de um adulto deve ser permanente.

Óculos de eclipse não significam liberdade para olhar para o Sol

Se a criança vai utilizar óculos de proteção, estes devem ser certificados segundo a norma ISO 12312-2.

Mas há uma regra essencial: os óculos não substituem a supervisão de um adulto.

Antes do eclipse, é importante explicar à criança que não deve retirar os óculos enquanto estiver a olhar para o Sol. O ideal é que o adulto acompanhe todo o processo e se certifique de que a proteção está corretamente colocada.

E se houver uma alternativa mais segura?

Sempre que possível, as autoridades recomendam privilegiar formas indiretas e seguras de observar o fenómeno. Entre as opções estão as transmissões em direto ou métodos de projeção da imagem do Sol, que permitem acompanhar o eclipse sem olhar diretamente para o astro.

O motivo para tanta cautela é simples: alguns segundos de exposição podem ser suficientes para provocar danos permanentes na retina.

O eclipse solar é um espetáculo raro. Mas, para as crianças, a melhor forma de o tornar inesquecível é garantir que a curiosidade não acaba por colocar a visão em risco.

No dia 12 de agosto, a regra é simples: olhar para o céu, sim. Diretamente para o Sol, não.