Aviso para os condutores: se o eclipse solar o "apanhar" na estrada, não faça isto

Amanhã, 12 de agosto, vai ser difícil resistir à tentação de olhar para o céu. O eclipse solar é um daqueles fenómenos que fazem parar, literalmente, quem tem a sorte de estar no lugar certo para o observar.

Mas há lugares onde parar para ver o eclipse não é uma opção: a estrada é um deles. Com a expectativa de milhares de pessoas a procurarem os melhores locais para assistir ao fenómeno, a Polícia de Segurança Pública (PSP) deixou vários alertas de segurança, sobretudo para quem vai estar ao volante.

E há uma mensagem que vale a pena guardar: não deixe que o eclipse o distraia enquanto conduz.

Vai conduzir durante o eclipse? Mantenha os olhos na estrada

Pode parecer óbvio, mas num dia em que o céu vai ser o centro das atenções, a distração pode acontecer num segundo. A PSP recomenda que não olhe para o eclipse enquanto conduz e que mantenha a atenção na estrada. Mesmo que queira apenas espreitar o fenómeno durante alguns segundos, retirar os olhos da estrada pode ser suficiente para provocar um acidente.

E há outro detalhe importante: não pare nem estacione na berma para assistir ao eclipse. Se estiver a viajar e quiser observar o fenómeno, planeie antecipadamente onde poderá parar em segurança e utilize parques de estacionamento ou outros locais apropriados, nunca a berma de uma autoestrada, via rápida ou faixa de rodagem.

O céu vai escurecer e a condução também exige atenção

A diminuição da luz natural durante o eclipse é outro fator a ter em conta. Por isso, a PSP recomenda que os condutores liguem as luzes de cruzamento (médios).

Também é aconselhável reduzir a velocidade nas zonas urbanas e redobrar a atenção aos peões. Afinal, haverá muitas pessoas com os olhos postos no céu, e algumas podem atravessar a estrada de forma distraída ou inesperada. É precisamente este tipo de comportamento imprevisível que pode tornar um momento de curiosidade num perigo para quem está ao volante.

Se quer ver o eclipse, planeie antes de pegar no carro

A melhor forma de aproveitar o fenómeno sem transformar a viagem num risco é simples: decida antes onde vai observar o eclipse.

Se vai conduzir até um determinado local para assistir ao fenómeno, procure antecipadamente um estacionamento adequado, evite parar em locais perigosos e tenha em conta que poderá existir maior circulação de pessoas e veículos junto aos pontos de observação. E, sobretudo, não tente observar o eclipse enquanto conduz.