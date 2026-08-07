Não faça isto durante o Eclipse Solar: pode ficar com uma lesão irreversível nos olhos

O eclipse solar de 12 de agosto promete ser um daqueles momentos que muitos vão querer fotografar, partilhar e, sobretudo, ver. Mas há um detalhe que não pode ser esquecido: olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada pode provocar uma lesão irreversível na retina.

O alerta é deixado por Joana Ferreira, presidente do Colégio de Oftalmologia da Ordem dos Médicos, em declarações à agência Lusa. A especialista defende que devem ser colocados avisos em locais públicos, sobretudo em zonas balneares, praias e miradouros, onde muitas pessoas estarão durante o período de férias.

Segundo a oftalmologista, apesar da informação já divulgada sobre o fenómeno, haverá certamente quem esteja de férias ou num espaço de lazer e não saiba que o eclipse vai acontecer — nem os cuidados necessários para o observar em segurança.

Não são uns óculos de sol quaisquer

A recomendação é simples: nunca olhar diretamente para o Sol sem óculos específicos e certificados para a observação de eclipses.

Óculos de sol comuns não servem. Nem radiografias, CDs ou outros métodos improvisados. A razão é séria. De acordo com Joana Ferreira, a exposição direta pode provocar uma retinopatia solar, uma espécie de queimadura da retina que pode deixar consequências permanentes.

Entre os sintomas estão a diminuição da visão central, o aparecimento de uma mancha escura no centro do campo de visão, visão distorcida e alterações na perceção das cores. E há um problema: a lesão pode acontecer mesmo sem dor, pelo que o facto de não sentir desconforto não significa que os olhos estejam protegidos.

Binóculos e telescópios também exigem cuidado

Se a ideia é observar o eclipse através de binóculos ou telescópios, também é preciso atenção. Estes equipamentos podem concentrar a luz solar e, por isso, só devem ser utilizados com filtros solares próprios e certificados. Improvisar aqui pode ser particularmente perigoso.

Crianças precisam de vigilância redobrada

O alerta da Ordem dos Médicos é ainda mais importante quando estão envolvidas crianças. A curiosidade natural pode levá-las a querer tirar os óculos durante alguns segundos para "espreitar" o Sol. É precisamente esse comportamento que os adultos devem evitar.

Joana Ferreira recomenda, por isso, uma vigilância apertada por parte dos adultos, para garantir que a proteção é utilizada durante toda a observação.