Aquecedor inteligente que poupa na conta da luz está 46 euros mais barato (e controla-se pelo telemóvel)

Com o outono a instalar-se e as temperaturas a descer, o conforto em casa torna-se prioridade. O Cecotec Ready Warm 6750 Crystal Connection, disponível na Amazon, surge como uma opção prática e elegante para quem procura um aquecedor eficiente e com design moderno. Durante o Prime Day, o preço desce de 137€ para 91,39€, uma oferta exclusiva para membros Prime. Com mais de 3 mil avaliações, uma média de 4,1 estrelas e mais de 100 compras no último mês, é um dos modelos mais procurados da marca.

Com 2000W de potência, este aquecedor de vidro temperado foi concebido para aquecer divisões até 20 m², oferecendo dois modos de funcionamento: o Eco (1000W), que reduz o consumo de energia, e o Máximo (2000W), ideal para aquecimento rápido. O termostato ajustável permite personalizar a temperatura, enquanto o design elegante em branco combina facilmente com qualquer decoração. Pode ser instalado na parede ou usado com pés, adaptando-se tanto a quartos como a salas ou escritórios.

Além do desempenho, este modelo destaca-se pelo controlo inteligente via Wi-Fi, que permite ajustar todas as funções a partir do telemóvel, através da aplicação Tuya Smart. Inclui ainda comando remoto, temporizador programável, ecrã LED e bloqueio infantil, tudo pensado para facilitar o dia a dia. A proteção contra sobreaquecimento e a resistência à humidade (IP24) tornam-no seguro para uso em várias divisões, inclusive casas de banho.

O Prime Day da Amazon decorre a 7 e 8 de outubro e reúne milhares de promoções em categorias como moda, tecnologia, casa e beleza. As ofertas são exclusivas para membros Prime — um serviço que qualquer pessoa pode subscrever e que inclui entregas rápidas e gratuitas, além de acesso a filmes, séries, música e armazenamento de fotografias. Mesmo que não tenha a subscrição, é possível aderir a qualquer momento e aproveitar os descontos durante o evento, que marca o início da temporada de compras de outono.

