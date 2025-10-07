Facebook Instagram
Descobertas

Aquecedor inteligente que poupa na conta da luz está 46 euros mais barato (e controla-se pelo telemóvel)

Com mais de 3 mil avaliações e um modo Eco que poupa energia, este aquecedor elegante está 46 euros mais barato durante o Prime Day.
IOL
Hoje às 10:28

Este artigo pode conter links afiliados*

Mulher à beira do aquecedor, dentro de casa e com frio
Mulher à beira do aquecedor, dentro de casa e com frio

Photo by Freepik

Sem espaço para secar lençóis? Este estendal extensível até 20 metros está com desconto na Amazon

Com o outono a instalar-se e as temperaturas a descer, o conforto em casa torna-se prioridade. O Cecotec Ready Warm 6750 Crystal Connection, disponível na Amazon, surge como uma opção prática e elegante para quem procura um aquecedor eficiente e com design moderno. Durante o Prime Day, o preço desce de 137€ para 91,39€, uma oferta exclusiva para membros Prime. Com mais de 3 mil avaliações, uma média de 4,1 estrelas e mais de 100 compras no último mês, é um dos modelos mais procurados da marca.

Com 2000W de potência, este aquecedor de vidro temperado foi concebido para aquecer divisões até 20 m², oferecendo dois modos de funcionamento: o Eco (1000W), que reduz o consumo de energia, e o Máximo (2000W), ideal para aquecimento rápido. O termostato ajustável permite personalizar a temperatura, enquanto o design elegante em branco combina facilmente com qualquer decoração. Pode ser instalado na parede ou usado com pés, adaptando-se tanto a quartos como a salas ou escritórios.

Adquira o aquecedor aqui

cecotec radiador ready warm 6750

Além do desempenho, este modelo destaca-se pelo controlo inteligente via Wi-Fi, que permite ajustar todas as funções a partir do telemóvel, através da aplicação Tuya Smart. Inclui ainda comando remoto, temporizador programável, ecrã LED e bloqueio infantil, tudo pensado para facilitar o dia a dia. A proteção contra sobreaquecimento e a resistência à humidade (IP24) tornam-no seguro para uso em várias divisões, inclusive casas de banho.

O Prime Day da Amazon decorre a 7 e 8 de outubro e reúne milhares de promoções em categorias como moda, tecnologia, casa e beleza. As ofertas são exclusivas para membros Prime — um serviço que qualquer pessoa pode subscrever e que inclui entregas rápidas e gratuitas, além de acesso a filmes, séries, música e armazenamento de fotografias. Mesmo que não tenha a subscrição, é possível aderir a qualquer momento e aproveitar os descontos durante o evento, que marca o início da temporada de compras de outono.

Veja aqui as melhores ofertas 

cecotec ready warm aquecedor

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Sem espaço para secar lençóis? Este estendal extensível até 20 metros está com desconto na Amazon
Este aparelho elimina manchas e odores dos tecidos e está 87 euros mais barato
Contagem decrescente para a Festa de Ofertas Prime: Amazon prepara promoções a 7 e 8 de outubro
Prime Day está a chegar! E este aspirador robot já tem um desconto imperdível
Mais Vistos
00:01:14
Secret Story
Aconteceu! Liliana e Fábio dão o primeiro beijo na boca - e as imagens são bem tórridas
tvi
00:01:14
Secret Story
Dois dias depois de terminar o noivado com Zé, Liliana beija Fábio na boca
tvi
00:04:20
Secret Story
A milímetros do primeiro beijo. Liliana e Fábio já não escondem desejo
tvi
00:04:57
Secret Story
Fábio faz revelações sobre a noite passada com Liliana: «Gostei...»
tvi
Destaques IOL
Saúde
A gelatina é recomendada na maioria das dietas, mas especialistas alertam para riscos de a comer todos os dias
Mafalda Agante
Uma mesa sobre o Atlântico: o encanto da Casa de Chá da Boa Nova na companhia de Matt Preston
Receitas
Fazemos o jantar em metade do tempo! Esta é a mais recente novidade da Mercadona (e vem com 5 receitas fáceis)
Levi's
Para eles e para elas: as famosas Levi's 501 estão com grandes descontos na Amazon
Mais Lidas
Miss portugal
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal nos anos 90. Hoje, ajuda outras pessoas a alcançarem sucesso
Marisa Cruz
Em 1992, esta atriz foi considerada a mulher mais bonita de Portugal. Como está agora?
Seleção
Seleção: António Silva, Diogo Costa e Gonçalo Inácio são os que têm mais minutos
maisfutebol
Bruno Savate
Bruno Savate é fã de um concorrente do Secret Story 9 - E a escolha vai surpreendê-lo
Casamento
Ícone do desporto português casa em cerimónia de sonho, depois de seis anos de namoro
Dois às 10
Cantora portuguesa escondeu diagnóstico de cancro do grande público: «Tirar um peito é sempre uma amputação»
tvi