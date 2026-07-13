EDP acaba de lançar um alerta importante para todos os clientes

Fonte: Agência Lusa

Há um fenómeno a crescer na noite e festas portuguesas. PJ alerta jovens: "Podes mesmo morrer"

GNR avisa para novo método de burla que imita vozes de familiares. Tenha atenção a isto

PSP alerta: há uma nova vaga de burlas dirigidas a quem conduz

As burlas às férias estão a disparar. Veja os sinais que não pode ignorar

A EDP alertou para uma nova tipologia de fraude, mais sofisticada, que usa dados personalizados dos consumidores para simular comunicações legítimas da empresa e induzir ao pagamento de valores indevidos.

Porque é que estas novas fraudes são mais perigosas?

Em comunicado, a empresa refere que receber uma mensagem de correio eletrónico com o nome, a morada ou o número de contribuinte corretos "já não é garantia de autenticidade".

Segundo a EDP, nos últimos dias começaram a surgir tentativas de fraude através de mensagens de correio eletrónico que simulam comunicações da empresa e que podem incluir dados personalizados dos consumidores, como o Código do Ponto de Entrega (CPE), que identifica a instalação elétrica.

O que mudou em relação às burlas anteriores?

Esta nova abordagem representa, de acordo com a empresa, uma evolução face aos esquemas anteriormente detetados, que incidiam sobretudo no envio de mensagens escritas genéricas com pedidos de pagamento fraudulentos.

A EDP explica que a utilização de informação personalizada pretende aumentar a credibilidade das mensagens e levar os consumidores a efetuarem pagamentos indevidos.

De onde podem vir os dados utilizados pelos burlões?

“A informação utilizada nestas comunicações pode ter diferentes origens, incluindo dados disponibilizados pelos próprios consumidores em plataformas digitais”, refere, acrescentando que continua a investigar a proveniência dos dados e as plataformas que poderão ter sido usadas na sua recolha.

Que informações a EDP nunca pede aos clientes?

A EDP sublinha que nunca solicita dados bancários, palavras-passe ou credenciais de acesso através de mensagem escrita ou correio eletrónico, recomendando especial atenção a comunicações que criem um sentido de urgência para a realização de pagamentos ou que peçam informação sensível.

Como confirmar se um pedido de pagamento é verdadeiro?

Além disso, a empresa recorda que as entidades de pagamento da EDP Comercial são exclusivamente 20174 e 23013 para clientes residenciais, e 12223 e 21196 para clientes empresariais.

A empresa aconselha ainda os consumidores a “validar sempre a autenticidade de pedidos de pagamento recebidos através de SMS ou email, verificando cuidadosamente o remetente e os dados apresentados na comunicação”.

Como são enviadas as faturas da EDP?

“No caso do email, a empresa envia sempre as suas faturas em anexo, em formato PDF, não disponibilizando links para consulta direta da fatura no corpo do email”, reforça.

Qual é a forma mais segura de pagar as faturas?

No mesmo comunicado, a elétrica recomenda também a adesão ao débito direto para pagamento de faturas, considerando que esta é a forma mais segura de pagamento por eliminar o risco associado à utilização de referências Multibanco fraudulentas.

O que está a fazer a EDP para combater estas burlas?

A empresa relembra que mantém também uma parceria com a SIBS, entidade responsável pela gestão da rede Multibanco, para acelerar a identificação e o bloqueio de referências fraudulentas.

Quantas tentativas de fraude já foram denunciadas este ano?

Desde o início do ano, a EDP recebeu mais de 3.000 denúncias de tentativas de fraude, um aumento de 4% face ao mesmo período do ano passado, uma evolução que admite que possa refletir uma maior sensibilização e vigilância por parte dos clientes, como “resultado do trabalho contínuo de informação e prevenção desenvolvido pela EDP Comercial junto de clientes, colaboradores e da opinião pública”.