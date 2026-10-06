Edredão nórdico Pikolin cai para metade do preço e chega a tempo das noites frias

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Com as noites a ficarem cada vez mais frias, chegou a altura de pensar na cama. O edredão nórdico Pikolin para camas de 150 e 160 centímetros caiu de 79,70€ para 39,63€, metade do preço. Há também outros tamanhos em promoção: o de 180 centímetros custa 45,73€, o de 200 centímetros 58,95€ e as versões para camas de 80 e 90 centímetros começam nos 25,40€.

Com uma classificação média de 4,6 estrelas em mais de 10.600 avaliações, é um dos modelos mais bem cotados da categoria. Na caixa de comentários da Amazon, os compradores elogiam o calor, a leveza e o facto de o enchimento se manter bem distribuído. "É como ter uma nuvem em cima", escreve uma cliente.

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Porque é que está com este desconto e como aproveitar

Este preço é uma oferta exclusiva para membros Amazon Prime e faz parte da Festa de Ofertas Prime, que decorre apenas dias 6 e 7 de outubro. Passado este período, o preço volta a subir.

Para aproveitar, basta ser membro Amazon Prime. A subscrição custa 4,99€ por mês (ou 49,90€ por ano), mas quem experimenta pela primeira vez tem direito a 30 dias grátis, o que chega para garantir este desconto sem qualquer custo.

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Uma marca em que muitas famílias confiam

A Pikolin é uma marca espanhola muito conhecida pelos artigos de descanso e este modelo leva o selo de qualidade que se espera dela. O enchimento é feito de uma fibra chamada Ecolofil, que imita a suavidade e o volume das penas naturais, e o resultado é um edredão macio e fofo que não pesa em cima do corpo.

Calor para o outono e o inverno

Com 300 gramas de enchimento, o edredão foi pensado para as noites mais frias. Um comprador do norte de Espanha conta que duvidava de que esta gramagem chegasse, mas que, mesmo em noites com temperaturas entre os 0 e os 5 graus negativos, o casal não passou frio. O enchimento mantém o volume lavagem após lavagem, o que ajuda a conservar o conforto ao longo dos anos.

Pensado para quem tem alergias

O edredão tem um tratamento antiácaros, uma barreira contra os ácaros do pó que o torna adequado para pessoas alérgicas ou com pele sensível. Está também certificado pela Oeko-Tex, uma etiqueta que garante que o tecido não contém substâncias nocivas para a saúde.

Com a oferta a terminar dia 7 de outubro, quem já tem Amazon Prime só tem de aproveitar.

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