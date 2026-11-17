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Há pequenos detalhes que fazem toda a diferença quando chega a altura de preparar a casa para os meses frios. Lençóis acabados de lavar, uma cama bem feita, uma luz mais quente no quarto e, claro, um edredão confortável que nos faça querer ficar mais cinco minutos debaixo dos lençóis. Com as temperaturas a baixar, talvez esteja na altura de dar alguma atenção à roupa de cama. E encontrámos uma proposta da Pikolin que merece ser conhecida.

A marca espanhola tem um edredão nórdico com tratamento antiácaros, pensado para o outono e inverno, que está com descontos até 52% na Black Friday antecipada da Amazon. A versão mais pequena começa nos 25,40 euros, quando o preço mediano indicado na plataforma é de 52,74 euros.

Mas não é apenas o preço que chama a atenção. Este modelo tem enchimento de 300 g/m² em fibra Ecolofil, um material desenvolvido para reproduzir a suavidade e a sensação volumosa do plumão natural, sem recorrer a penas. O resultado é um edredão macio, leve e pensado para proporcionar uma temperatura confortável durante a noite.

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O conforto também está nos pequenos detalhes

Uma das características que distingue este modelo é o tratamento antiácaros, especialmente interessante para quem tem sensibilidade aos ácaros do pó ou procura ter mais atenção aos têxteis que utiliza no quarto.

Conta ainda com certificação OEKO-TEX, que atesta o cumprimento de critérios relativos à presença de substâncias nocivas nos têxteis.

Outro ponto a favor é a facilidade de manutenção. O edredão pode ser lavado na máquina e foi concebido para preservar o volume e a suavidade após as lavagens. O enchimento em microfibra também o torna mais simples de manusear quando chega a altura de mudar a roupa da cama.

Leve, mas suficientemente quente para as noites frias?

As avaliações de quem já o utiliza ajudam a perceber melhor o que esperar. Um dos compradores, que vive numa região de Espanha onde as temperaturas podem descer abaixo de zero, conta que tinha algumas dúvidas sobre a capacidade térmica de um edredão com enchimento de 300 g/m².

Afinal, dorme sem aquecimento no quarto e não gosta de sentir demasiado calor durante a noite. A surpresa chegou quando experimentou o modelo: mesmo com temperaturas exteriores entre os zero e os cinco graus negativos, conta que ele e a mulher não sentiram frio.

Outro consumidor destaca a suavidade do tecido, o enchimento bem distribuído e a leveza, referindo que o edredão aquece sem dar a sensação de estar a dormir debaixo de várias camadas pesadas.

Naturalmente, a experiência depende da temperatura do quarto, da sensibilidade ao frio e dos hábitos de cada pessoa. A gramagem de 300 g/m² está especialmente indicada para o outono e invernos mais suaves, pelo que quem procura um edredão muito volumoso para enfrentar temperaturas particularmente baixas poderá preferir uma opção mais quente.

Há vários tamanhos, e os preços começam nos 25 euros

Uma das vantagens desta proposta é a variedade de dimensões disponíveis, para diferentes tipos de cama. E os descontos não se limitam ao tamanho mais pequeno.

Na Amazon, encontramos atualmente as seguintes opções:

Cama de 80/90 cm (140 x 200 cm): 25,40 euros, com 52% de desconto.

Cama de 90 cm (150 x 220 cm): 30,49 euros, com 30% de desconto.

Cama de 135/140 cm (220 x 220 cm): 32,52 euros, com 50% de desconto.

Cama de 150/160 cm (220 x 240 cm): 39,63 euros, com 50% de desconto.

Cama de 180 cm (260 x 240 cm): 45,73 euros, com 48% de desconto.

Cama de 200 cm (280 x 240 cm): 58,95 euros, com 36% de desconto.

Os valores variam consoante a dimensão escolhida e podem sofrer alterações durante a campanha.

Se andava a pensar renovar a roupa de cama ou simplesmente tornar o quarto mais confortável para os próximos meses, este edredão da Pikolin é uma opção a ter em conta. Afinal, há poucas coisas tão boas como chegar a casa, tomar um banho quente e encontrar uma cama que parece feita para não sair dela.

Podes consultar os tamanhos e as cores disponíveis aqui: Edredão Pikolin antiácaros na Amazon.

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