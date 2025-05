Prémio Sonae Educação lança 3.ª edição e 150 mil euros para projetos de educação

Link To Leaders

A Sonae tem 150 mil euros para projetos que contribuam para melhorar o acesso e a qualidade da educação em Portugal, em todas as fases do ciclo de aprendizagem. As candidaturas ao “Prémio Sonae Educação” decorrem até 30 de junho.

“Investir na educação é investir na competitividade do país“, diz o diretor de marca e comunicação da Sonae. “A educação é o motor do progresso e a ferramenta mais poderosa para reduzir desigualdades, impulsionar o talento e construir um futuro mais justo e competitivo para todos”, acrescenta Daniel Fonseca, citado em comunicado.

Podem candidatar-se “escolas públicas e privadas, organizações da sociedade civil, start-ups, instituições de ensino ou associações, desde que proponham soluções que mitiguem a exclusão, promovam o sucesso escolar e contribuam para a capacitação ao longo da vida”, lê-se no comunicado. Os vencedores serão conhecidos até ao dia 30 de outubro e podem beneficiar de até 50 mil euros por projeto.

O júri da terceira edição do Prémio Sonae Educação, em homenagem a Belmiro de Azevedo, é composto por Eulália Ramos Alexandre (subdiretora da Direção-Geral da Educação), Isabel Leite (membro do advisory council e steering committee do EDULOG), Filipe Almeida (presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social), Ricardo Marvão (cofundador Beta-i) e João Günther Amaral (administrador executivo e chief development officer da Sonae).

“O engenheiro Belmiro de Azevedo acreditava que a educação deveria ser o grande elevador de oportunidades, capaz de transformar vidas e preparar as novas gerações para os desafios de um mundo em constante mudança (…) O Prémio Sonae Educação honra o seu legado ao contribuir para a modernização dos modelos de ensino atuais e para o aumento da igualdade de oportunidades para todos”, realça Daniel Fonseca.

Nas edições anteriores foram recebidas mais de 700 candidaturas, tendo sido premiados projetos desenvolvidos por Ciberescola, EKUI, MyPolis, NoCode Institute e Teach for Portugal.

