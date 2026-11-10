"Temos sete meses para evitar o pior": cientistas alertam para El Niño extremo que pode agravar a fome e fazer disparar os preços dos alimentos

Fonte: Agência EFE

A Europa tem de acelerar a preparação para um dos episódios de El Niño potencialmente mais intensos das últimas décadas. Os especialistas antecipam riscos para a agricultura, temperaturas extremas e perturbações no abastecimento alimentar. Mas o que poderá acontecer em Portugal?

A Europa tem cerca de sete meses para se preparar para os efeitos mais preocupantes do próximo episódio de El Niño. O aviso, avança a agência EFE, foi deixado por cientistas e especialistas em clima no Parlamento Europeu, esta terça-feira, 10 de novembro, numa altura em que as previsões apontam para um fenómeno particularmente intenso em 2026 e 2027.

«Temos sete meses antes de chegarem os efeitos mais desastrosos deste El Niño», alertou Antonio Turiel, investigador do Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC) e do Instituto de Ciências do Mar de Barcelona, durante a apresentação da campanha internacional «Alerta El Niño», que pede uma resposta mais rápida às alterações climáticas.

O alerta surge num contexto de crescente preocupação com a intensidade do fenómeno e com a capacidade de resposta dos países. Entre os riscos apontados estão temperaturas extremas, secas, inundações, perdas agrícolas e perturbações no abastecimento alimentar. Em alguns dos países mais vulneráveis, os efeitos poderão traduzir-se em crises humanitárias graves.

Um El Niño que pode ser particularmente intenso

As previsões internacionais dão força à preocupação dos especialistas. Em setembro, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) indicou que o El Niño estava já estabelecido e que deveria intensificar-se nos meses seguintes, com potencial para alterar os padrões de temperatura e precipitação em várias regiões do mundo.

Também a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) apontou, na sua atualização de outubro, para uma probabilidade superior a 83% de o fenómeno se manter forte a muito forte até ao período entre janeiro e março de 2027.

Em Portugal, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já tinha acompanhado a evolução do fenómeno. Numa atualização publicada em agosto, o instituto referiu uma probabilidade na ordem dos 95% de ocorrência de um El Niño muito forte até ao final de 2026.

O El Niño é um fenómeno climático natural associado ao aquecimento anormal das águas superficiais do Pacífico equatorial. Esta alteração na temperatura do oceano interfere com a circulação da atmosfera e pode modificar os padrões de chuva e temperatura em diferentes partes do planeta. Os efeitos não são iguais em todas as regiões: enquanto alguns territórios podem enfrentar secas, outros ficam mais expostos a precipitação intensa e inundações.

Colheitas em risco e alimentos mais caros

Uma das principais preocupações dos especialistas está relacionada com a agricultura. As temperaturas elevadas e as alterações nos padrões de precipitação podem prejudicar as culturas, reduzir as colheitas e pressionar os mercados alimentares.

Antonio Turiel recordou que os episódios de El Niño podem provocar perdas agrícolas significativas e sublinhou que a Europa também está exposta a estes riscos, por ser uma das grandes regiões produtoras de cereais.

O impacto poderá ultrapassar as fronteiras dos países diretamente afetados pelo fenómeno. Se a produção agrícola diminuir em regiões importantes para o abastecimento mundial, os preços das matérias-primas e dos alimentos podem subir, com consequências para os consumidores.

Um estudo do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia (JRC), dedicado ao El Niño de 2026-2027, identifica precisamente a agricultura como um dos principais canais de transmissão dos impactos económicos. A análise aponta para possíveis aumentos dos preços do trigo duro e, embora com maior incerteza, do milho. Os investigadores ressalvam, contudo, que as estimativas dependem da intensidade do fenómeno e da evolução das condições climáticas.

«Vai haver fomes à escala mundial», alerta especialista

As consequências poderão ser ainda mais graves em países onde milhões de pessoas já vivem em situação de insegurança alimentar.

Juan Bordera, divulgador científico na área do clima e deputado do partido Compromís, alertou para o risco de o aquecimento global agravar a frequência e a intensidade dos fenómenos extremos. Na sua perspetiva, um El Niño particularmente forte, num planeta com uma população cada vez maior, poderá ter consequências humanitárias muito sérias.

«Vai haver fomes à escala mundial», afirmou, citado pela EFE. O deputado distinguiu o impacto esperado na União Europeia — onde poderá fazer-se sentir através do aumento do preço dos alimentos — da realidade de países mais vulneráveis, nos quais a falta de comida poderá colocar vidas em risco.

Os especialistas defendem, por isso, que a preparação não pode limitar-se à resposta a episódios de mau tempo. É necessário antecipar os efeitos sobre a produção agrícola, os recursos hídricos e as populações mais expostas.

E Portugal? O que se sabe sobre os efeitos do El Niño

Apesar dos alertas à escala internacional, não existe uma previsão que permita afirmar que Portugal será diretamente atingido por uma determinada sequência de fenómenos extremos por causa do El Niño.

O próprio IPMA sublinhou, numa informação divulgada em julho, que, embora o fenómeno possa influenciar os padrões climáticos globais, os seus efeitos em Portugal «não são diretos nem estatisticamente significativos». O instituto acrescentou que continuaria a acompanhar a evolução do fenómeno.

Esta distinção é importante: o El Niño pode contribuir para alterações na circulação atmosférica e influenciar o clima global, mas não permite, por si só, antecipar com precisão o tempo que fará em Portugal, nem prever uma seca, uma onda de calor ou uma tempestade numa data concreta.

Ainda assim, o contexto de aquecimento global pode agravar os riscos associados a fenómenos climáticos extremos. É também essa combinação que está no centro das preocupações dos especialistas.

«Temos de ser muito mais rápidos»

No Parlamento Europeu, os cientistas e responsáveis políticos criticaram a lentidão na adaptação das infraestruturas e das políticas públicas às alterações climáticas.

Vicent Marzà, eurodeputado do Compromís e membro do grupo dos Verdes, recordou as 236 vítimas mortais da depressão isolada em níveis altos (DANA) que atingiu a região espanhola de Valência e defendeu que a falta de prevenção tem consequências humanas.

«Não nos adaptarmos e não prevenirmos custa vidas», afirmou, pedindo que os prazos da futura legislação europeia sobre resiliência climática sejam antecipados.

A iniciativa «Alerta El Niño», lançada nos Estados Unidos e apoiada pelo realizador Adam McKay, autor do filme «Don't Look Up», pretende precisamente acelerar a preparação para os riscos climáticos.

A mensagem deixada pelos especialistas é clara: a previsão de um fenómeno intenso oferece uma oportunidade para agir antes de os impactos se agravarem. Mas essa janela de preparação não deve ser desperdiçada.