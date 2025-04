O que estes elefantes fizeram pelos mais novos do grupo durante sismo está a comover o mundo [vídeo]

Uma manada de elefantes do Jardim Zoológico de San Diego tornou-se viral após ter sido captada em imagens, enquanto se mobilizavam para proteger as suas crias durante o terramoto de magnitude 5,2 que atingiu na segunda-feira a região.

O vídeo mostra os cinco elefantes africanos que compõem a manada a caminhar em diferentes direções, segundos antes do sismo.

Mais tarde, no momento do tremor, os animais mais velhos (Ndlula, Umnganiy e Khosi) são vistos a correr para cercar e proteger os dois jovens de 7 anos (Zuli e Mkhaya) de qualquer possível perigo causado pelo sismo, que ocorreu no condado de San Diego, no Estado norte-americana da Califórnia, pouco depois das 10:08 (18:08 em Lisboa), de segunda-feira.

A gravação mostra até um dos elefantes mais velhos a tocar com a tromba nos dois filhotes, como se tentasse acalmá-los, noticiou na terça-feira a agência Efe.

A manada permanece em círculo durante vários minutos, enquanto os membros mais velhos permanecem em alerta, mesmo após o sismo ter terminado.

"Os elefantes têm a capacidade única de sentir sons através das patas e formaram o que é conhecido como 'círculo de alerta' durante o sismo de magnitude 5,2 que atingiu o sul da Califórnia esta manhã", sublinhou o parque de safaris, num vídeo na rede social Facebook que mostra a reação dos paquidermes, que já teve mais de três milhões de visualizações.