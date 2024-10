Esqueça a air fryer ou a torradeira. Este é o pequeno eletrodoméstico que faz a conta da luz disparar

8 coisas que tem na sua cozinha e que deve pôr no lixo

Cada vez mais, as nossas cozinhas estão cheias de pequenos eletrodomésticos para facilitarem a preparação de alimentos no dia a dia. Entre torradeira, micro-ondas, air fryer, robot de cozinha e chaleira elétrica, parece que às vezes até faltam tomadas na divisão. Mas se por um lado estes eletrodomésticos podem ser muito práticos, se não tivermos cuidado, fazem disparar a conta de eletricidade. E há um aparelho que parece inofensivo e que gasta imensa energia.

A chaleira poderá não estar presente em todas as cozinhas, mas quem a tem, garante que dá imenso jeito. Além de dar para aquecer água para preparar um chá ou até para pôr numa botija nos dias mais frios, é também uma boa forma de acelerar a fervura da água quando se está a preparar massa ou até arroz. o que muita gente não sabe é que este pequeno aparelho tem um consumo energético extremamente elevado.

De acordo com o site El País, que cita a organização britânica Ação de Energia Nacional, as chaleiras elétricas ocupam o 11.º lugar de eletrodomésticos que mais energia consome por hora.

As chaleiras elétricas, quando ligadas, aquece um elemento calefator que, por sua vez, aquece a água. Normalmente, quando a água chega aos 100 graus, o aparelho desliga-se automaticamente.

Parece um mecanismo simples e que não tem muito por onde gastar energia. No entanto, as chaleiras elétricas muitas vezes têm entre 1500 e 3000 watts o que faz com que tenham um consumo extremamente elevado mesmo que só trabalhem dez minutos por dia, explica o site El País.

Como controlar o consumo elétrico da chaleira elétrica

Se não quer abdicar da sua chaleira elétrica, há alguns cuidados que pode ter para garantir que ela não consome mais do que o estritamente necessário.

Primeiro, tenha cuidado para apenas aquecer a água de que necessita, em vez de encher a chaleira toda, ferver uam grande quantidade de água para só usar 100 ml.

Quando comprar uma chaleira, tenha em atenção as suas características e procure uma que refira um consumo energético mais eficiente.

Sempre que possível, utilize alternativas à chaleira, como o fogão. Pode ser mais lento, mas se não tiver pressa, poderá ajudar a poupar uns euros na conta de luz.

Sempre que acabar de usar a chaleira, desligue-a da tomada para evitar o consumo em modo stand-by.