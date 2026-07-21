Eletricidade: O que é a tarifa indexada e como funciona?

Ao escolher a eletricidade para casa, pode optar entre tarifa fixa e tarifa indexada. Na primeira, o preço é estável e está definido no contrato. Já na tarifa indexada o preço varia ao longo do tempo: tanto pode subir como pode descer.

Ou seja, o consumidor paga o preço real da energia acrescido de uma margem de comercialização.

Saiba o que determina o valor a pagar na tarifa indexada e quais as vantagens e desvantagens desta opção.

O que é a tarifa indexada?

A tarifa indexada de eletricidade é um tipo de contrato em que o preço acompanha a evolução do mercado grossista de energia.

O preço final depende de duas componentes principais: o custo da energia no mercado e uma margem definida pelo comercializador.

Quando os preços no mercado da energia descem ou sobem, o consumidor sente imediatamente esse movimento.

Por isso, é menos previsível do que uma tarifa fixa, na qual o preço está definido no contrato e não tem revisão até à data de renovação.

Quem define o preço no mercado grossista?

Como vimos acima, o valor da fatura é influenciado pelo preço da eletricidade no mercado grossista. Em Portugal, esse preço é definido no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL), através de um sistema gerido pelo operador OMIE.

É a partir do encontro entre oferta e procura que se define um preço para cada hora do dia seguinte.

No entanto, as energias renováveis também têm peso nesta tarifa. Quando a energia renovável é produzida em grandes quantidades, o preço da eletricidade tende a baixar, uma vez que a produção é mais barata do que noutras fontes.

Por exemplo, se houver menos água nas barragens, a produção de energia hídrica torna-se mais difícil e o preço da eletricidade pode subir. Ainda assim, este é apenas um exemplo, uma vez que há outras fontes de energia renovável, como a eólica e a solar.

As empresas não usam todas a mesma fórmula para calcular a tarifa indexada, mas esta deve estar claramente identificada no contrato. Por isso, antes de escolher, faça as contas para perceber qual a que compensa mais.

Quais as vantagens e desvantagens da tarifa indexada?

A associação direta dos preços da tarifa indexada ao mercado grossista é tanto uma vantagem como uma desvantagem.

Do lado positivo, é possível pagar muito pouco quando a eletricidade está a ser negociada a valores baixos nos mercados. Quando isso acontece, pode pagar-se menos do que com uma tarifa fixa.

No entanto, quando os preços sobem, a fatura acompanha imediatamente esse aumento. Por isso, esta tarifa exige um maior acompanhamento do mercado, não só para tirar partido dos períodos mais baratos, mas também para avaliar se a tarifa ainda compensa.

Por fim, a tarifa fixa torna mais difícil antecipar quanto se vai pagar no final do mês, o que pode ser um entrave para quem tem orçamentos menos flexíveis e menor capacidade para acomodar subidas.