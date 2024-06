Fatura da eletricidade: 5 dicas para poupar

A conta da eletricidade é um dos principais gastos das famílias. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), resulta numa despesa média de 751 euros anuais e é a principal fonte de energia usada no setor doméstico, ao representar 46,4% do consumo total de energia.

Por isso, quando pensa em poupar nas contas da casa, a eletricidade deve ser uma das prioridades. Saiba como pode fazê-lo.

Ter atenção ao desempenho energético dos eletrodomésticos

Se precisar de comprar eletrodomésticos novos, escolha aqueles com melhor eficiência energética. Pode ver essa informação na etiqueta energética, que classifica os produtos numa escala de A (o melhor) e G (o pior).

Regra geral, os eletrodomésticos com melhor desempenho são mais caros, mas vão ter um impacto menor na sua fatura.

Ligar as máquinas de lavar apenas quando estiverem cheias e secar a roupa ao sol

Cheias ou vazias, as máquinas de lavar roupa e loiça gastam a mesma eletricidade. Por isso, é importante que as use apenas quando estiverem no máximo da sua capacidade. Caso contrário, vai ter de as ligar mais vezes e gastar mais energia.

Além disso, se tem máquina de secar roupa, guarde-a para aqueles dias em que não consegue mesmo usar o estendal. Quando for possível, aproveite a ajuda do sol e poupe eletricidade.

Apostar nas lâmpadas LED e não deixar as luzes ligadas

São mais eficientes e duram mais tempo do que as lâmpadas incandescentes. Por isso, apostar em lâmpadas LED vai ajudar a poupar de duas formas. Por um lado, gasta menos eletricidade. Por outro, não tem de trocar as lâmpadas com tanta frequência.

Ao mesmo tempo, não se esqueça de apagar as luzes quando sair de uma divisão.

Melhorar o isolamento térmico

Se a sua casa é demasiado fria no inverno e demasiado quente no verão, é possível que tente combater o problema ligando o aquecimento ou o ar condicionado. Uma forma de não ter de o fazer (ou pelo menos não ter de fazê-lo com tanta frequência) é investir no isolamento térmico da casa.

Sabia que, ao investir em janelas eficientes, pode reduzir o consumo de energia em cerca de 30%? E a poupança pode ir além do consumo de eletricidade. Isto porque o seu município pode atribuir uma redução do IMI até 25% se a classe energética da casa for igual ou superior a A ou se houver uma subida de pelo menos duas classes na sequência das obras.

Escolher a tarifa de eletricidade certa

Se pensa que a tarifa bi-horária é a solução para reduzir o consumo de eletricidade, faça uma análise antes de tomar a decisão. É que se a sua rotina não se ajustar a esta tarifa, pode acabar a pagar mais do que estava a pagar na tarifa simples.

Por isso, é importante que escolha a tarifa de eletricidade certa. De forma resumida, estas são as diferenças entre as diferentes opções:

Tarifa simples : o preço é sempre o mesmo em todas as horas;

: o preço é sempre o mesmo em todas as horas; Tarifa bi-horária : tem dois preços diferentes. Um nas horas de vazio (mais barato) e outro nas horas fora de vazio (maio caro);

: tem dois preços diferentes. Um nas horas de vazio (mais barato) e outro nas horas fora de vazio (maio caro); Tarifa tri-horária: a eletricidade é cobrada a três preços diferentes consoante se trate de horas de vazio (mais barato), cheias (preço intermédio) ou de ponta (mais caro).

Ou seja, se pensarmos na tarifa bi-horária, os preços nas horas fora de vazio são mais caros do que os preços da tarifa simples no mesmo período. Desta forma, se a sua rotina obrigar a que faça uma parte relevante dos seus consumos nestes horários, vai acabar por agravar o valor da fatura.

Por fim, não se esqueça de contratar uma potência adequada à suas necessidades. No mercado doméstico, as mais comuns situam-se entre os 3,45 kVa e os 6,9 kVa. No entanto, se tiver uma família maior, pode ter de contratar outra potência.

Para ajudar, pode usar o simulador de preços de energia da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).