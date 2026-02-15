O que é a potência contratada e qual o peso na fatura?

Ignorar este detalhe no ar condicionado pode pesar na fatura da eletricidade e prejudicar saúde

Quando chega a fatura da eletricidade, é natural olhar primeiro para o valor total e para o consumo. Afinal, esses são os parâmetros que permitem perceber se consumimos mais ou menos do que no mês anterior.

Mas há outro elemento que pesa todos os meses: a potência contratada. Este é um custo fixo que paga diariamente, mesmo que quase não utilize eletricidade.

Muitas famílias têm uma potência acima das necessidades reais, o que significa pagar mais sem ganhar conforto adicional. Será que também está a pagar mais do que precisa?

O que é a potência contratada?

A potência contratada representa a quantidade máxima de eletricidade que pode ser utilizada em simultâneo numa habitação. É o que determina quantos eletrodomésticos pode ter ligados ao mesmo tempo sem que o quadro desligue.

Este parâmetro da fatura é medido em quilovolt-amperes (kVA), enquanto o consumo é medido em quilowatts-hora (kWh).

Pode consumir pouco, mas pagar muito se a potência for mais alta do que precisa.

Quais os escalões de potência?

Em Portugal, existem 13 escalões possíveis, desde 1,15 kVA até 41,40 kVA, mas a maioria das casas situa‑se entre 3,45 kVA e 6,9 kVA. No entanto, uma moradia ou uma casa com equipamentos elétricos mais exigentes pode ter uma potência superior.

Como é calculado o custo mensal da potência contratada?

Este valor aparece como um custo diário, multiplicado pelos dias do período faturado. Por isso, duas casas com consumos semelhantes e com o mesmo fornecedor de eletricidade podem pagar preços diferentes apenas por terem potências contratadas distintas.

Como saber qual é a potência contratada?

Pode verificar qual a potência contratada diretamente na fatura, na área de cliente do comercializador ou no contador inteligente, quando disponível.

Depois, importa avaliar se esse escalão faz sentido para os hábitos da casa.

Qual é a potência certa?

De acordo com a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), 3,45 kVA costumam ser suficientes para duas pessoas e 6,9 kVA podem ser necessários para famílias de quatro elementos.

No entanto, o ideal depende sempre dos hábitos de cada pessoa ou agregado e dos equipamentos existentes.

Quais os riscos de escolher uma potência demasiado baixa?

Se baixar a potência para um valor insuficiente, o disjuntor começa a disparar. Isso provoca:

Cortes de energia

Interrupção de tarefas

Necessidade de repor o quadro elétrico

Eventual desgaste dos equipamentos

Um disparo ocasional não é grave, mas se acontecer repetidamente torna‑se incómodo. Se o disjuntor já dispara com alguma frequência, não deve reduzir a potência. Pelo contrário, pode até ser necessário aumentá‑la.

Dicas para tirar melhor partido da potência

De forma a otimizar a potência contratada:

Evite ligar vários equipamentos exigentes ao mesmo tempo;

Prefira eletrodomésticos eficientes;

Distribua tarefas como lavar roupa ou loiça por horários diferentes;

Use dados do contador inteligente para perceber picos de utilização. Pode ter acesso a estes dados no Balcão Digital E-REDES.

Como alterar a potência contratada

O pedido é feito ao comercializador, através da área de cliente, telefone ou outros canais. Normalmente basta indicar:

Dados do titular

Número de contrato

Código do ponto de entrega (CPE)

Nova potência pretendida

Se existir contador inteligente, a alteração é feita remotamente. Em geral, não tem custos, exceto se for necessária ida de técnico e ninguém estiver em casa no horário combinado.