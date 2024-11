Aparelhos que deve desligar sempre da tomada. Gastam energia mesmo quando não estão a ser usados

O consumo de energia é um custo mensal inevitável, mas com os hábitos certos pode ser mais controlado. Nem todos sabem que alguns aparelhos continuam a consumir energia mesmo sem estar a funcionar, o que acontece apenas por estarem ligados à corrente: a isto chama-se "corrente fantasma", como se pode er num artigo do jornal El Tiempo.

De acordo com a Agência Internacional de Energia, citada no mesmo trabalho, dispositivos desligados ou em modo de stand-by podem representar até 10% do consumo energético doméstico, gastando cerca de 1,6 quilowatt por dia. Para poupar, é útil saber quais são os maiores "culpados" e desligá-los quando não estão em uso.

Ar Condicionado e aquecimento

Estes sistemas são grandes consumidores de energia, mesmo quando não estão em uso direto. Se não for prático desligá-los, é aconselhável optar por unidades energeticamente eficientes.

Televisores e consolas

Embora estejam desligados, televisores, consolas de jogos e sistemas de som permanecem em standby, prontos para serem ativados pelo comando ou pela voz, o que consome energia adicional.

Boxes de TV

As boxes de televisão consomem bastante energia, especialmente aquelas com capacidade de gravação. Considera-se útil desligá-las quando não estão em uso para reduzir o gasto.

Carregadores

Deixar carregadores ligados sem o dispositivo continua a consumir energia, mesmo que em menor quantidade. Retirá-los da tomada pode ajudar a cortar o consumo desnecessário.

Routers

Os routers emitem sinal de internet ininterruptamente. Desligá-los quando ninguém está em casa é uma prática simples e eficaz para poupar energia.