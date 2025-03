Estes dois eletrodomésticos nunca devem estar ligados a réguas elétricas

Extensão com tomadas

O consumo eficiente de energia é uma preocupação crescente. No entanto, há determinados eletrodomésticos que, quando ligados a uma régua elétrica, podem não só aumentar o consumo energético como também comprometer a sua própria eficiência, como escreve o site colombiano Semana.

As réguas elétricas são dispositivos úteis, permitindo ligar vários aparelhos a uma única fonte de eletricidade. São especialmente práticas em espaços com poucas tomadas, como escritórios, cozinhas ou quartos. No entanto, nem todos os aparelhos devem ser ligados a estas extensões, pois podem provocar sobrecargas, desperdício energético e até riscos de segurança.

Dois dos eletrodomésticos que mais sofrem impacto quando ligados a uma régua elétrica são o microondas e o frigorífico.

O microondas é um dos eletrodomésticos mais exigentes em termos energéticos, consumindo entre 600 e 1.200 watts por utilização, dependendo da sua potência. Quando ligado a uma régua elétrica, especialmente com outros aparelhos conectados simultaneamente, pode ocorrer uma sobrecarga, explica o mesmo site. Isso não só pode estragar a régua, como também comprometer o funcionamento do próprio microondas.

Além disso, se o aparelho não receber a voltagem adequada, poderá demorar mais tempo a aquecer os alimentos, aumentando o consumo energético e reduzindo a sua eficiência.

Outro eletrodoméstico que não deve ser ligado a uma régua elétrica é o frigorífico. Este aparelho funciona de forma contínua, requerendo uma alimentação elétrica estável. Quando ligado a uma régua, corre o risco de receber uma voltagem irregular, o que pode afetar o seu desempenho e até reduzir a sua vida útil.

Adicionalmente, se houver uma sobrecarga ou falha na régua elétrica, o frigorífico pode desligar-se temporariamente, comprometendo a conservação dos alimentos e aumentando o consumo quando o compressor tiver de trabalhar mais para recuperar a temperatura ideal, ressalva o mesmo site.