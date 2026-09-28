Insufláveis, cenários para fotos e uma banca de crepes: entre na festa de anos da filha de Elisabete Moutinho e deixe-se inspirar

Elisabete Moutinho abriu as portas da festa de aniversário da filha, Valentina, e mostrou todos os detalhes de uma celebração pensada ao pormenor. A menina completou três anos e teve direito a uma verdadeira festa de sonho, com um cenário inspirado numa das suas personagens favoritas: Ariel, a Princesa do Mar.

O momento acontece numa fase particularmente marcante para a família. Elisabete Moutinho e Pedro Pinto confirmaram recentemente o fim da relação de nove anos e estão agora a viver uma nova etapa das suas vidas. Apesar da separação, os dois estiveram juntos no aniversário da filha, num dia dedicado à pequena Valentina.

Como foi a festa de aniversário de Valentina?

Foi a própria Elisabete Moutinho que decidiu mostrar tudo através das redes sociais. Num vídeo, a vencedora da Casa dos Segredos 5 fez uma espécie de visita guiada pela festa, revelando desde as diversões preparadas para os mais pequenos até à decoração e à comida.

Logo à chegada, Valentina e os convidados tinham à disposição um insuflável, uma das atrações que mais entusiasmo parece ter provocado. “Bem-vindos à festa de aniversário da Valentina e vamos ao insuflável”, pode ouvir-se Elisabete Moutinho dizer no vídeo, enquanto acompanha a filha.

Ariel foi a estrela da decoração

O tema escolhido para a festa não podia ser mais especial para Valentina. A decoração foi inspirada em Ariel, a Princesa do Mar, uma personagem de que a menina gosta particularmente.

“Decoração inspirada na Ariel, na Princesa do Mar, que a Valentina adora”, explicou Elisabete Moutinho, enquanto mostrava alguns dos detalhes.

O cenário foi pensado para combinar com o tema, desde a decoração das mesas até aos vários elementos espalhados pelo espaço. E, claro, não faltou a própria Ariel para tornar a festa ainda mais especial.

Houve plataforma 360, fumos e pinturas

Para animar os convidados, a festa contou também com uma plataforma 360, onde foram registados vídeos, e também efeitos de fumos que foram usados ao longo da celebração. “Aqui temos o 360 e também estão encarregues pelos fumos, que essa é uma parte que toda a gente adora”, contou Elisabete.

Os mais pequenos tiveram ainda direito a pinturas e atividades preparadas especialmente para eles. A própria Elisabete entrou na brincadeira e chegou a questionar, em tom divertido, se também poderia ter direito a uma pintura.

Uma mesa cheia de comida que faz crescer água na boca

Outro dos pontos altos da festa foi a mesa de comida. Quando Elisabete mostrou os pratos preparados para os convidados, já havia muita coisa desaparecida, sinal de que os presentes tinham aproveitado bem o menu.

Havia queques, pipocas e crepes, estes últimos com várias opções para escolher. Pistácio, caramelo, Nutella, amêndoas crocantes, banana e framboesas estavam entre os ingredientes disponíveis para acompanhar os crepes. “Que cheirinho!”, brincou Elisabete Moutinho ao mostrar a estação dos crepes.

A festa teve ainda presentes e uma quinta

As surpresas não ficaram por aqui. Os convidados mais pequenos tiveram atividades preparadas para se entreterem e houve ainda presentes pensados para as meninas, além de momentos dedicados a fotografias e vídeos.

No final, Elisabete Moutinho mostrou ainda o espaço onde decorreu a celebração: uma quinta, que descreveu como “lindíssima”.

“Que todos estejam a gostar. E um brinde, mais uma vez à nossa Valentina”, afirmou.

“Que bom, todos juntos”: seguidores reagem à festa

A publicação rapidamente ficou repleta de elogios à organização e aos detalhes escolhidos para o aniversário. “Tudo tão bonito, que bom gosto”, “Linda a festa da tua princesa”, “Tudo lindo e perfeito”, “Muito bom gosto, Beta” e “Fantástico” são alguns dos comentários deixados pelos seguidores.

Houve ainda quem destacasse precisamente o facto de a família se ter reunido neste dia especial: “Que bom, todos juntos!”

Entre mensagens de parabéns a Valentina e elogios à festa, houve quem deixasse ainda um desejo para a menina: “Valentina linda, dócil e muito querida! Feliz aniversário pequena!”

Depois de uma fase de mudança na vida pessoal de Elisabete Moutinho e Pedro Pinto, o aniversário de Valentina acabou, assim, por juntar novamente os dois num momento familiar particularmente importante.