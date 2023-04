Usa elixir depois de lavar os dentes? Atenção a isto

Colutórios ou elixires com flúor dão a sensação de uma boca ainda mais fresca e limpa do que a escovagem simples com pasta de dentes. Mas serão benéficos? De acordo com a Deco Proteste, não trazem qualquer benefício, já que removem o flúor que a pasta de dentes deixou na boca, onde deveria permanecer para proteger os dentes.

Isto significa que lavar os dentes com elixir bucal com flúor é inútil? Não, o flúor, se bem utilizado pode ajudar a prevenir cáries e a chegar a locais de difícil acesso à escova como os espaços interdentais, explica a Defesa do Consumidor.

O elixir pode servir nas situações em que habitualmente não conseguimos lavar os dentes, como a seguir ao lanche, por exemplo.

Também pode ser usado quando a escovagem já foi feita há algum tempo. Mantenha, pelo menos, um intervalo mínimo de 30 minutos entre escovagem e elixir.

A rotulagem deve indicar a quantidade a utilizar de cada vez, entre 10 e 20 mililitros, consoante o produto. Siga as instruções e bocheche durante o tempo indicado. Evite comer ou beber, pelo menos, durante 15 minutos, após bochechar, recomenda a Deco.