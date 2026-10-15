Elma Aveiro expõe tudo o que Cristiano Ronaldo tem vivido longe dos holofotes e deixa escapar detalhe privado sobre a relação com Jorge Jesus

Elma Aveiro não esconde a desilusão. A polémica que envolve Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus continua a dar que falar e, desta vez, foi a irmã do internacional português a pronunciar-se sobre o conflito.

Com palavras que deixam transparecer a mágoa, Elma mostrou-se pouco otimista quanto ao regresso do irmão à Seleção Nacional e recorreu a uma expressão particularmente forte para descrever a dificuldade em ultrapassar o que aconteceu: «Quando somos traídos, para voltar ao normal é complicado».

As declarações foram feitas em Lisboa, à margem da apresentação do livro Viver nem sempre é envelhecer, de Manuel Pinto Coelho, num evento em que também esteve presente Jorge Jesus.

Questionada sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo voltar a representar Portugal, Elma Aveiro não hesitou na resposta. «Acho que não. Está mais para não do que sim», afirmou aos jornalistas.

A posição da irmã do craque surge numa altura em que o futuro do capitão da Seleção permanece em aberto, depois de um desentendimento com o selecionador nacional ter culminado na saída de Ronaldo do estágio da equipa das quinas, no final de setembro.

«Estão numa situação ali estancada»: Elma Aveiro fala da relação entre Ronaldo e Jorge Jesus

Mais do que a possibilidade de Cristiano Ronaldo voltar a vestir a camisola de Portugal, Elma Aveiro deixou claro que, na sua perspetiva, a relação entre o irmão e Jorge Jesus está longe de estar ultrapassada.

«Acho que estão ambos magoados. Estão numa situação ali estancada», afirmou, reconhecendo que não sabe se haverá espaço para uma reconciliação.

A irmã do jogador foi ainda mais expressiva quando questionada sobre a possibilidade de os dois fazerem as pazes. «Não sei. É muito complicado. Quando somos traídos, para voltar ao normal é complicado», declarou.

A escolha da palavra «traídos» não passou despercebida, sobretudo depois de Cristiano Ronaldo ter acusado o selecionador de faltar à palavra num comunicado divulgado a 6 de outubro. Importa, contudo, distinguir as posições: Elma apresentou a sua interpretação da situação, enquanto Ronaldo explicou publicamente os motivos que, segundo a sua versão, estiveram na origem da saída do estágio.

«É muito complicado ver o meu irmão passar por isto»: a mágoa de Elma Aveiro

Elma Aveiro também não escondeu a tristeza perante a forma como a polémica tem sido recebida em Portugal. Na defesa do irmão, sublinhou o percurso do avançado e aquilo que considera ser um esquecimento do contributo que deu à Seleção Nacional.

«A minha posição é de tristeza porque o povo português, infelizmente, esquece-se do que já foi feito. Agora, o presente… acham que tinha de ser de outra forma. Até fico sem palavras, é muito complicado ver o meu irmão passar por isto. Porque ele é das pessoas que menos merecia», afirmou.

As palavras refletem a posição da irmã de Cristiano Ronaldo num conflito que ultrapassou o plano desportivo e passou a envolver também a confiança entre jogador e treinador, a gestão da liderança na Seleção e as expectativas em torno do futuro do capitão.

O que aconteceu entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus?

A polémica remonta ao final de setembro, quando Cristiano Ronaldo abandonou o estágio da Seleção Nacional, em Copenhaga, antes do encontro com a Dinamarca, depois de ter ficado no banco e não ter sido utilizado no jogo anterior, frente à Noruega.

O avançado tinha sido colocado a aquecer durante a partida, mas acabou por não entrar em campo. O episódio provocou descontentamento e alimentou a tensão entre o jogador e Jorge Jesus, que assumira recentemente o comando técnico da equipa nacional.

Depois de anunciar a saída do estágio, Ronaldo prometeu esclarecer as razões da decisão. Fê-lo a 6 de outubro, através de uma declaração pública em que apresentou a sua versão dos acontecimentos e apontou uma quebra de confiança na relação com o selecionador.

«Quando me faltam à palavra, sinto que o meu lugar não é ali», escreveu o internacional português, acrescentando que nunca se intrometeu nas decisões técnicas ou táticas dos treinadores com quem trabalhou ao longo da carreira.

No mesmo comunicado, Cristiano Ronaldo reconheceu, porém, que não deveria ter abandonado o estágio e pediu desculpa aos companheiros de Seleção. «A responsabilidade é exclusivamente minha», admitiu.

O jogador deixou também uma garantia sobre o futuro: afirmou estar disponível para voltar a ser convocado, desde que estivesse fisicamente apto e cumprisse a eventual sanção disciplinar que lhe fosse aplicada.

Ronaldo quer voltar, mas a polémica ainda não está encerrada

Apesar do pessimismo manifestado por Elma Aveiro, o regresso de Cristiano Ronaldo à Seleção não está oficialmente descartado.

A 10 de outubro, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao jogador, na sequência do abandono do estágio, tendo determinado a sua suspensão preventiva não automática enquanto decorre o procedimento.

No mesmo dia, Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, manifestou publicamente a vontade de voltar a contar com o capitão. O dirigente apelou à tranquilidade e sublinhou que existia uma vontade comum de ter Ronaldo de regresso à equipa das quinas.

Assim, enquanto a Federação aponta para uma possível reintegração e Cristiano Ronaldo reafirma a sua disponibilidade para representar Portugal, as declarações de Elma Aveiro revelam uma perspetiva bem menos otimista sobre a dimensão pessoal do conflito.

Por agora, não existe uma decisão definitiva que determine o futuro do jogador na Seleção. A questão permanece em aberto, num cenário em que a resolução do processo disciplinar e a recuperação da confiança entre os protagonistas serão determinantes para os próximos capítulos desta polémica.