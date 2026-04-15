Quer perder 4 kg em semanas? Estes são os horários que deve comer, segundo especialistas

Se come a esta hora da noite pode estar a comprometer no objetivo de perda de peso, revela especialista

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Perder peso pode ser mais fácil do que imagina, e não passa apenas por contar calorias ou fazer dietas restritivas. Um recente estudo revela que o segredo pode estar nos horários em que se come.

Citado pelo site Independent, de acordo com um estudo apresentado no Congresso Europeu sobre Obesidade, em Málaga, pessoas com excesso de peso ou obesidade que limitaram a janela de alimentação a oito horas por dia conseguiram perder entre 3 e 4 kg em apenas algumas semanas e mantiveram os resultados ao longo de um ano.

Segundo os investigadores da Universidade de Granada, a chave está no chamado jejum intermitente de 16 horas: comer apenas durante oito horas do dia e jejuar nas restantes 16. “Os benefícios estão mais relacionados com a janela de jejum do que com a hora exata das refeições”, explica a doutora Alba Camacho-Cardenosa, autora principal do estudo.

No ensaio, 99 participantes foram divididos em quatro grupos: comer durante 12 horas ou mais; restringir a alimentação a oito horas a partir das 10h00; restringir a alimentação a oito horas a partir das 13h00; e escolher a própria janela de oito horas. Todos receberam conselhos para seguir a dieta mediterrânica, mais saudável.

Os resultados mostraram que os grupos com restrição horária perderam mais peso e reduziram significativamente as medidas de cintura e anca, em comparação com quem comia ao longo de 12 horas ou mais. Ao final de um ano, os participantes que seguiram a janela de oito horas mantinham, em média, 2 kg de perda, enquanto os que comeram durante 12 horas ganharam 0,4 kg.

O estudo conclui que o jejum intermitente de 16 horas é uma estratégia relativamente simples e eficiente para adultos com excesso de peso, menos cansativa do que contar calorias diariamente, mas que ainda requer acompanhamento e mais investigação para confirmar os resultados a longo prazo.

Se quer perder peso de forma sustentável, os especialistas destacam: mais do que o que come, importa quando come. Seguir uma janela de oito horas pode ser o passo mais eficaz para alcançar resultados visíveis em poucas semanas.