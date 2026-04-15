Lifestyle
Perder peso
Perder peso

Quer perder 4 kg em semanas? Estes são os horários que deve comer, segundo especialistas
IOL
Há 1h e 28min

6 peixes magros a incluir na dieta

20 alimentos que ativam o gene do emagrecimento e que são consumidos na dieta Sirt

9 favoritos da Mercadona para manter a dieta

Dieta: 8 motivos para não conseguir emagrecer

Mais 7 sugestões
Quer perder peso até ao verão? É possível se fizer 10 minutos deste exercício todos os dias
Nutricionista alerta para três erros alimentares comuns que podem estar a dificultar na perda de peso
Se come a esta hora da noite pode estar a comprometer no objetivo de perda de peso, revela especialista
Flávio Furtado perde 16 quilos após cortar estes três alimentos da dieta
Cristina Ferreira revela a rotina de alimentação que segue aos 48 anos
Cristina Ferreira revela o segredo para a longevidade: “Estas são as duas coisas essenciais”
Jantar a estas horas ajuda na perda de peso e a melhorar o metabolismo, revela estudo

Pequenas mudanças nos horários das refeições podem ter um impacto surpreendente na perda de peso

Perder peso pode ser mais fácil do que imagina, e não passa apenas por contar calorias ou fazer dietas restritivas. Um recente estudo revela que o segredo pode estar nos horários em que se come.

Citado pelo site Independent, de acordo com um estudo apresentado no Congresso Europeu sobre Obesidade, em Málaga, pessoas com excesso de peso ou obesidade que limitaram a janela de alimentação a oito horas por dia conseguiram perder entre 3 e 4 kg em apenas algumas semanas e mantiveram os resultados ao longo de um ano.

Segundo os investigadores da Universidade de Granada, a chave está no chamado jejum intermitente de 16 horas: comer apenas durante oito horas do dia e jejuar nas restantes 16. “Os benefícios estão mais relacionados com a janela de jejum do que com a hora exata das refeições”, explica a doutora Alba Camacho-Cardenosa, autora principal do estudo.

No ensaio, 99 participantes foram divididos em quatro grupos: comer durante 12 horas ou mais; restringir a alimentação a oito horas a partir das 10h00; restringir a alimentação a oito horas a partir das 13h00; e escolher a própria janela de oito horas. Todos receberam conselhos para seguir a dieta mediterrânica, mais saudável.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os resultados mostraram que os grupos com restrição horária perderam mais peso e reduziram significativamente as medidas de cintura e anca, em comparação com quem comia ao longo de 12 horas ou mais. Ao final de um ano, os participantes que seguiram a janela de oito horas mantinham, em média, 2 kg de perda, enquanto os que comeram durante 12 horas ganharam 0,4 kg.

O estudo conclui que o jejum intermitente de 16 horas é uma estratégia relativamente simples e eficiente para adultos com excesso de peso, menos cansativa do que contar calorias diariamente, mas que ainda requer acompanhamento e mais investigação para confirmar os resultados a longo prazo.

Se quer perder peso de forma sustentável, os especialistas destacam: mais do que o que come, importa quando come. Seguir uma janela de oito horas pode ser o passo mais eficaz para alcançar resultados visíveis em poucas semanas.
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Quer perder peso até ao verão? É possível se fizer 10 minutos deste exercício todos os dias
Nutricionista alerta para três erros alimentares comuns que podem estar a dificultar na perda de peso
Se come a esta hora da noite pode estar a comprometer no objetivo de perda de peso, revela especialista
Flávio Furtado perde 16 quilos após cortar estes três alimentos da dieta
Cristina Ferreira revela a rotina de alimentação que segue aos 48 anos
Cristina Ferreira revela o segredo para a longevidade: “Estas são as duas coisas essenciais”
Jantar a estas horas ajuda na perda de peso e a melhorar o metabolismo, revela estudo