Guru do emagrecimento explica como sistema de marmitas o fez perder 10% de gordura

Lucas Guimarães, influencer brasileiro especializado em fitness e saúde, revelou recentemente no Instagram como conseguiu transformar o seu corpo com uma mudança de hábitos. O influencer partilhou que perdeu 10% de gordura corporal e ganhou quase 10 kg de massa muscular. "Consistência na alimentação e na prática de exercícios é a chave pra transformar o seu corpo", afirmou, enfatizando a importância de manter um plano sustentável e equilibrado.

Lucas Guimarães também sublinhou um ponto fundamental para quem quer adoptar uma dieta a longo prazo: “Se precisa de sofrer para fazer dieta, a verdade é que dificilmente vai conseguir manter-se nela por um longo período.” Neste sentido, o influencer reforça a importância de aprender a preparar refeições saborosas que não apenas promovam a saúde, mas também facilitem o dia a dia.

O segredo das marmitas bem preparadas

No mesmo post, o influencer explica como preparar, armazenar e reaquecer marmitas de forma eficiente, garantindo que a comida mantenha sabor e qualidade ao longo da semana. Aqui estão os pontos-chave das suas dicas:

Preparar:

"Nem todos ingredientes e preparos são ótimas opções pra congelar e reaquecer. Isso é um assunto amplo que podemos conversar, mas por agora vou dizer-vos que, principalmente quando se trata de carnes, é sempre melhor opções com molhos ou caldos." Lucas Guimarães explica que o segredo está em manter a suculência interna das carnes. “Não adianta ressecar a carne no preparo e esperar que vá ficar suculenta depois de descongelar.”

Armazenar:

Outro aspeto crucial é como guardar os alimentos: "As melhores formas de armazenar são a vácuo ou em recipiente de vidro com tampa hermética." O influencer alerta ainda para um erro comum: “Jamais deve fechar o recipiente enquanto a comida está quente. Ao fazer isso, o vapor se transforma em acumulação de água no fundo da marmita, mudando a textura e qualidade da comida em contacto com água.”

Reaquecer

Finalmente, o reaquecimento merece atenção especial: “Não descongele um alimento no microondas e evite também fazer isso em temperatura ambiente.” Segundo Lucas Guimarães, a melhor abordagem é descongelar a marmita no frigorífico. “Isso vai preservar os líquidos internos da comida, preservando ao máximo a textura e sabor.”

Lucas Guimarães demonstra, com estas dicas, que transformar o corpo não se trata apenas de disciplina nos treinos, mas também de inteligência na cozinha.

Veja o vídeo completo e descubra mais detalhes sobre como aplicar estas dicas no seu dia a dia: