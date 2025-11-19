Facebook Instagram
Nutricionista garante: com estes três hábitos é possível perder 4 kg em duas semanas

Luis Gil, nutricionista com mais de 60 mil seguidores no Instagram, partilhou um método que garante ajudar a perder quatro quilos em quinze dias
Hoje às 11:28
Nutricionista Luís Gil
Nutricionista alerta: jantar depois desta hora engorda, independentemente do que comer

Luis Gil, especialista que se dedica há mais de 20 anos a ajudar pessoas com rotinas de trabalho exigentes a perder peso sem dietas rígidas, sublinha que o segredo está na consistência e não na perfeição. No vídeo publicado no seu Instagram em maio, o nutricionista resume a estratégia em três pilares fundamentais.

Reduzir hidratos de carbono processados

O primeiro passo passa por diminuir o consumo de hidratos de carbono processados, nomeadamente pão, bolachas, açúcar e produtos preparados fora de casa. Esta redução, explica o nutricionista, ajuda a controlar melhor o apetite e favorece uma perda de peso mais sustentável, evitando os picos de fome que levam a excessos alimentares.

Adotar o jejum intermitente de forma progressiva

Gil recomenda ainda a introdução gradual do jejum intermitente, mantendo um intervalo de cerca de doze horas entre o jantar e o pequeno-almoço seguinte. Na prática, isto pode significar jantar às 20h e voltar a comer apenas às 8h da manhã. Esta pausa noturna permite ao organismo processar melhor os alimentos e ajusta naturalmente a sensação de fome ao longo do dia.

Treinar pelo menos três vezes por semana

O terceiro pilar é a atividade física regular. O nutricionista sugere treinar no mínimo três vezes por semana, dando prioridade a exercícios de força, embora combine também treino cardiovascular e intervalos de alta intensidade. No entanto, reforça que qualquer tipo de movimento é válido para quem tem pouco tempo disponível.

Luis Gil faz questão de sublinhar que não se trata de seguir um plano perfeito, mas sim de manter consistência nos novos hábitos. Com mais de 2500 transformações acompanhadas, o especialista garante que este método funciona especialmente para quem trabalha mais de oito horas por dia e precisa de uma abordagem realista e adaptável ao quotidiano.

Veja o vídeo do nutricionista aqui:

