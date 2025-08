Mãe de três filhos perdeu mais de 20 Kg em quatro meses só por deixar de comer este alimento 

A britânica Lucy Castle, de 41 anos, viu a sua vida mudar completamente depois de uma ida ao médico. Diagnosticada com diabetes tipo 2, a mãe de três filhos decidiu alterar drasticamente os seus hábitos alimentares. A história foi partilhada pelo site da revista People, que destacou como, em apenas quatro meses, Lucy perdeu cerca de 27 quilos ao eliminar um único alimento da sua dieta: queijo.

O clique aconteceu quando a saúde começou a falhar. Com três filhos pequenos — de 2, 9 e 15 anos — e uma rotina acelerada, Lucy optava por refeições rápidas e práticas: pão francês com queijo, batatas fritas, chocolate. O brie era o seu favorito, e não faltava queijo ralado em qualquer prato. Mas os sintomas começaram a acumular-se: tonturas, formigueiros, cansaço constante. “Cheguei aos 100 kg e já não me reconhecia. Evitava eventos sociais e escondia-me em roupas largas”, contou.

O diagnóstico foi o ponto de viragem. A diabetes tipo 2 — frequentemente associada ao excesso de gordura abdominal e a uma alimentação rica em processados — fez soar os alarmes. Lucy cortou o queijo da sua alimentação e iniciou um plano alimentar controlado, baseado em refeições substitutas, sopas e batidos. “Ver a balança a descer todas as semanas foi o que me manteve motivada”, partilhou.

A transformação foi além do físico. Com mais energia e uma nova relação com o corpo, Lucy trocou os snacks por pratos caseiros, como salteados de frango com legumes. “Pela primeira vez em anos, gosto de fazer compras e encontrar peças que me fazem sentir bem”, confessou. Hoje, sente-se mais presente para os filhos e mais confiante no dia a dia.

De paciente a inspiração. Lucy decidiu levar a mudança mais longe e começou uma nova carreira como coach de bem-estar. A sua mensagem é clara: “Tu também consegues. Um dia de cada vez, com menos culpa e mais amor-próprio”. Para ela, o processo não foi só sobre perder peso — foi sobre voltar a encontrar-se consigo mesma.